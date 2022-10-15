الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة الكويت ضد القادسية في الدوري الكويتي

يستضيف ستاد (جابر الأحمد) الدولي مساء اليوم السبت مواجهة القمة في الدوري الكويتي بين فريقي الكويت والقادسية.

وترصد (إرم نيوز) في السطور القادمة أبرز ملامح مواجهة الكويت ضد القادسية.

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في تمام الساعة السابعة وخمس دقائق مساء اليوم السبت بتوقيت الكويت بصافرة الحكم السلوفيني راد أوبرينوفيتش.

وتذاع المباراة عبر قناة الكويت الرياضية بصوت المعلق خالد الحدي.

ترتيب الفريقين

يحتل الكويت المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الكويتي برصيد 13 نقطة بعدما حقق 4 انتصارات وتعادلا وحيدا وتلقى هزيمة واحدة.

وسجل الكويت 12 هدفاً واستقبل 8 أهداف. ويتصدر الترتيب كاظمة برصيد 13 نقطة بفارق الأهداف.

ويحتل القادسية المركز الثامن بعد بداية هزيلة بالدوري حصد خلالها 8 نقاط في 6 جولات.

وحقق القادسية انتصارين وتعادلين وتلقى هزيمتين، وسجل الفريق 7 أهداف واستقبل 9 أهداف.

وفاز الكويت في آخر لقاء ضد القادسية بنتيجة 3-0 يوم 4 مارس الماضي في الدوري، كما أن القادسية لم يفز في آخر 3 مواجهات ضد الكويت.

أسلحة الكويت

يتطلع الكويت لتحقيق الفوز من أجل اعتلاء الصدارة مجدداً، خاصة أن كاظمة تعادل في لقاء هذه الجولة ضد التضامن بنتيجة 2-2.

وقرر مجلس إدارة نادي الكويت فتح أبواب الحضور مجاناً للجماهير والاقتصار على الدعوات للمقصورة الرئيسية، خاصة في ظل بحث الكويت عن دعم جماهيره في هذه المواجهة.

ويقود الكويت مدربه الكرواتي رادان غاسانين الذي يعتمد على تشكيلة تضم حارس المرمى ضاري العتيبي وأمامه الرباعي فهد الهاجري وبلال عيفة ومشاري غنام ومحمد فريح في خط الدفاع.

ويقود خط الوسط المهدي برحمة وبجواره أحمد الظفيري وعمرو عبد الفتاح (عموري) مع ثلاثي الهجوم طه ياسين الخنيسي وشيركو كريم وفيصل زايد.

أوراق القادسية

يخوض القادسية المواجهة تحت ظروف صعبة باحثاً عن حصد الفوز الغائب على حساب الكويت لاستعادة ثقة جماهيره.

ويراهن القادسية على تفوقه التاريخي في لقاءات الدوري ضد الكويت، فقد حقق القادسية الفوز في 53 مباراة مقابل 40 من أصل 127 مواجهة جمعت الفريقين ببطولة الدوري، وانتهت 34 مباراة بالتعادل.

ويقود الفريق المدرب الصربي بوريس بونياك الذي يعتمد على تشكيلة تضم حارس المرمى خالد الرشيدي بعد تعافيه من الإصابة وأمامه الرباعي ضاري سعيد وخالد إبراهيم وعبد الله العتيبي وعدي الصيفي في خط الدفاع.

ويقود خط الوسط عبد العزيز وادي وسلمان البوص وأحمد شبيب وسيدريك هنري مع ثنائي الهجوم بدر المطوع ومامادو سورو.

وقال حسام عبد العال لاعب كاظمة الأسبق لـ"إرم نيوز" إن الظروف مختلفة بين الفريقين فالكويت يعيش حالة من الاستقرار ولديه أفضلية فنية على القادسية الذي لا يعيش أفضل أحواله.

وأكد أن القادسية لديه بعض عناصر الخبرة مثل بدر المطوع وخالد الرشيدي ولكن الكويت أيضاً يملك عناصر مميزة وصاحبة خبرات مثل الخنيسي والهاجري.