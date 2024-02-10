"مشاكل عاصفة" بين جاستن بيبر وهايلي تهدد زواجهما

شوهد جاستن بيبر وهايلي بيبر في 27 يناير من الشهر الماضي وهما يغادران مطعم "فونك" في لوس أنجلوس بعد موعد عشاء هادئ.

وقد تم تصوير الثنائي الشهير وكل منهما يمسك بيد الآخر، لكن تعبيرات وجهيهما لم تكن سعيدة على الإطلاق.

وبعد أيام، نشر جاستن صورًا على "إنستغرام" بدت وكأنها من الليلة نفسها، وسارع المتابعون إلى الادعاء بأن جاستن قام بوضع الصور ردًا على الشائعات الأخيرة، التي تفيد بأنهما وصلا إلى طريق مسدود بعد خمس سنوات من الزواج.

يقول مصدر لـIn Touch، إن هايلي (27 عامًا) وصلت إلى نقطة الانهيار مع مغن "Stay"، البالغ من العمر 29 عامًا، رغم أن جاستن متشبث بها ويعتمد عليها كثيرًا من أجل سلامته العاطفية والنفسية، بينما هي تريد إنهاء العلاقة حتى تتمكن من الاعتماد على نفسها مرة أخرى.

ويضيف المصدر أنه بين الصراع بشأن الحب القديم والسلوك السيئ في الماضي والمراوغة حول موعد إنجاب الأطفال، مر الزوجان بالكثير من التوترات.

وتزوج الاثنان في سبتمبر 2018 بعد قصة حب استمرت ثلاثة أشهر. واعترفت عارضة الأزياء هايلي بأنهما كانا "شابين مجنونين" ومنذ ذلك الحين كانت منفتحة بشأن التحديات التي واجهاها، وقالت لمجلة "فوغ" بعد أشهر قليلة من ارتباطهما في محكمة في مدينة نيويورك "الزواج صعب للغاية". وفي عام 2022، أخبرت هاربر بازار أن علاقتهما تتطلب الكثير من العمل لإنجاحها.

وتعرض الزوجان لمحنة بالفعل واختبار لعلاقتهما في عام 2022، عندما عانى كلاهما من أزمات صحية خطيرة، إذ أصيبت هايلي بسكتة دماغية وتم تشخيص إصابة جاستن بمتلازمة "رامزي هانت".

ويعد ماضي جاستن الشرير نقطة خلاف أخرى، ففي عام 2013، تم تصويره بالفيديو وهو يتبول في دلو في أحد مطاعم مدينة نيويورك. وفي العام التالي، اتُهم بجنحة التخريب بعد الزعم أنه ألقى بيضًا على منزل جاره في كالاباساس، كاليفورنيا (أُمر لاحقًا بحضور دروس إدارة الغضب ودفع 80 ألف دولار كتعويض). وفي عام 2016، قام بلكم أحد معجبيه المتحمسين أثناء وجوده في إسبانيا.

ويوضح المصدر أن الثنائي خاض بعض المعارك السيئة المتعلقة بنساء أخريات، وتعتبر علاقة جاستن المتقطعة التي استمرت ثماني سنوات مع سيلينا غوميز نقطة حساسة أخرى، خاصةً مع إحساس هايلي الدائم بأنها كانت الخيار الثاني.

وهناك شائعات مفادها أن هايلي تريد الانسحاب من العلاقة بالفعل، وأنها تريد الخروج منها حتى يتسنى لها البدء من جديد، ويقال إنها انخرطت في علاقة عاطفية في الربيع الماضي مع أحد أصدقاء جاستن.

ثم هناك مسألة الأطفال، فمنذ عام 2019 قال جاستن إنه يريد أطفالاً في أسرع وقت ممكن وأنه يرغب في أن يصبح أباً شاباً. واعترف لاحقًا لإلين دي جينيريس أن هايلي "لم تكن جاهزة بعد، ولا يزال لديها بعض الأشياء التي تريد إنجازها كامرأة قبل أن تصبح أماً"، وهي ترفض الفكرة؛ لأنها كما أشار المصدر ليست متأكدة من أن جاستن لديه النضج الكافي للتعامل مع الأبوة حتى الآن، ولا تريد أن تُترك للقيام بكل العمل بمفردها.