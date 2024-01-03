مصدر: ميريام فارس أوقفت نشاطها الفني تضامنًا مع غزة

أوقفت المطربة اللبنانية ميريام فارس نشاطها الفني تضامنًا مع غزة وما تتعرض له، وفق ما صرّح به مصدر مقرب لـ"إرم نيوز".

وقال المصدر إنّ "الفنانة اللبنانية قامت بإلغاء جميع الحفلات الفنية التي كانت تعاقدت عليها، كذلك الأفراح والمناسبات، بسبب ما يحدث في غزة"، مؤكدًا أنها رفضت الغناء والأطفال في غزة يموتون كل يوم، بحسب قوله.

وبرر عدم إعلان "فارس" عن هذا القرار، بالقول إنها لم ترغب بصنع ما وصفه بـ"البروبغندا"، لأنها فعلت ذلك بهدف إنساني وليس بهدف الظهور الإعلامي.

وأوضح المصدر أن "فارس" لم تضع وقتًا محددًا لاستئناف نشاطها الفني، ولا تفكر في العودة خلال الفترة الراهنة.