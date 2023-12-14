هالو.. جهاز يسمح بالتحكم في "الحلم" والعمل أثناء النوم

ابتكرت شركة "بروفاتيك" الأمريكية، جهازا على شكل عصابة للرأس، يتيح للناس ممارسة عملهم خلال ساعات النوم، وتصفه أنه "جهاز تحفيز عصبي لا يتطلب تثبيته أي تدخل جراحي".

وصممت الشركة الجهاز كي يحث على حدوث الأحلام المُدرَكة، فتأتي لصاحبها الذي يرتدي عصابة للرأس مع وعيه بأنه نائم، من ثم يكون قادراً على التحكم في حلمه.

وتزعم الشركة أن جهاز "هالو" يمنح من يرتديه القدرة على التدخل في مجريات الحلم، وصولاً إلى القدرة على العمل وهو في حالة نوم.

وتعتمد تقنية "بروفاتيك" في جهازها على استخدام إشارات الموجات فوق الصوتية المركزة بغية تنشيط حالة الحلم المدرك.

وقال مؤسس "بروفاتيك" إريك وولبيرغ، إن من "شأن تلك الموجات أن تتيح للموظفين فرصة تنفيذ عروض توضيحية أو إيجاد حلول مبتكرة للمسائل المتعلقة بمهام صعبة"، مضيفا أنّه "في الأحلام المدركة تتحرر من قوانين الفيزياء التقليدية التي تشمل الجاذبية، وحفظ الطاقة، وحفظ الكتلة".

وعموماً، ليست "بروفاتيك" الشركة الناشئة الأولى التي تعِد بالقدرة على خوض الأحلام المدركة، ولكنها أول شركة تقدم منتجا يوفر هذه التجربة.

ومن المتوقع أن تتراوح كلفة جهاز "هالو" من إنتاج شركة "بروفاتيك" بين 1,500 دولار وألفي دولار عند إطلاقه في عام 2025، وفق مجلة "فورتشن" Fortune.