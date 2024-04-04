حسام حبيب: أنا مش محظوظ في الحب.. ولهذا أكره الانفصال

قال الفنان المصري حسام حبيب إنه غير محظوظ في الحب، لكونه يختار بقلبه لا بعقله، لافتا إلى أنّ الإنسان لا بدّ من أن يحكّم عقله قبل الوقوع في الحب.

وكشف حسام حبيب أنه يكره ويخاف الانفصال، موضحًا خلال لقاء تلفزيوني: "انفصال أبي وأمي تسبب لي في حاجة اسمها (الخوف من الانفصال) من أي حاجة بحبها، مبحبش حاجة تنفصل ‏وتغيب عني، عايش في رعب زي المثل (اللي بيخاف من العفريت يطلعله)، حتى لو عندي عربية ومحتاج أبيعها ‏بكون زعلان جدًّا، ولو غيرت البيت بتكون كارثة".‏

ولفت حبيب إلى أنّ هذا الخوف جعله يخشى الانفصال، ما جعله يتعرض لما سماه بـ"جلد الذات"، إذ يلوم نفسه دائمًا، ويُحملها المسؤولية في ابتعاد أي شخص عنه حتى لو لم يكن هو السبب، لافتًا إلى أنّ جلد الذات أدى إلى تراكم الأمراض ‏النفسية لديه، لا سيما على صعيد نوبات الهلع".

وأرجع الفنان المصري إلى أنّ السبب في ذلك هو أنه يتخذ قراراته في العلاقات العاطفية بقلبه وليس بعقله، مضيفًا: "لو العلاقة فيها مشاكل كثيرة بخلق ‏العذر، لأني بفكر بقلبي مش بعقلي، وعلى قد ما هي حاجة حلوة، وأنه بيسامح 1000 مرة، لكن لو في المرة ‏الواحد بعد الألف قال لا بتكون من قلبه وقرار لا يقبل التغيير".

واستكمل: "ممكن يكون أسباب الفراق نوع من الغباء بيكون العقل ‏رافض يبعد عن حاجة بيحبها ويبدأ يجلد ذاته علشان يخلق العذر للشخص اللي أمامه علشان العلاقة تستمر، وفي ‏الآخر بتغرقه". ‏

وكان حسام حبيب انفصل رسميًّا عن مواطنته المطربة شيرين عبد الوهاب في ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي، بعد نحو 5 سنوات من الزواج تخللتها الكثير من الأزمات والمشاكل.