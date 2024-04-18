عُمان.. توضيح رسمي يكشف سر خروج دخان ملون من الأرض (فيديو)
كشفت هيئة حكومية في سلطنة عُمان، سر خروج دخان ملون من حفرة أرضية بالتزامن مع منخفض المطير؛ ما أثار جدلاً بعد تناقل مقطع فيديو لذلك اللغز البيئي.
وقالت هيئة البيئة في عُمان، إن تحقيقات المختصين التابعين لها حول تصاعد أدخنة من أحد الحفر في ولاية سمائل في محافظة الداخلية، كشفت عن وجود "عطل والتماس في خط كهربائي أرضي".
وأضافت الهيئة في بيان توضيحي حول مقطع الفيديو الذي تم تداوله في منصات التواصل الاجتماعي، إن ذلك العطل والماس الكهربائي، نتج عنه "تفاعلات وتصاعد هذه الأدخنة"، قبل أن يتم إصلاح العطل ويعود التيار الكهربائي.
وتعددت تفسيرات رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول الحادثة الغريبة التي تزامنت مع منخفض المطير الجوي الذي ضرب السلطنة الخليجية يوم الأحد الماضي، واستمرت تأثيراته حتى يوم أمس الأربعاء.
وتسبب المنخفض في هطولات قياسية للأمطار الغزيرة، جرت بعدها السيول في الوديان والطرقات، وداهمت السيارات وحاصرت الكثير من المنازل، وأسفر عن 21 وفاة وخسائر مادية كبيرة في الممتلكات والبنى التحتية.