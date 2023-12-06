هل تحمي مكملات فيتامين د من الكسور؟

كشفت دراسة علمية جديدة أجريت في جامعة "كوين ماري" وجامعة "هارفارد تي إتش" في لندن البريطانية، أن المكملات الغذائية التي تحتوي على فيتامين د، لا تعمل على تقوية عظام الأطفال الذين يعانون من نقص هذا الفيتامين في الجسم، أو تقلل من فرص إصابتهم بالكسور، وذلك على عكس العديد من النظريات العلمية التي تؤكد أهمية فيتامين د لصحة عظام الأطفال.

ووفقا لموقع "eurekalert"، تشير الإحصائيات إلى أنّ ثلث الأطفال يعانون من كسر واحد على الأقل قبل سن 18 عاماً، وهذا يمثل مشكلة صحية عالمية كبرى؛ لأن الكسور في مرحلة الطفولة يمكن أن تؤدي إلى إعاقات دائمة أو تدهور نمط حياة الطفل.

وحصلت المكملات الغذائية التي تحتوي على فيتامين د على اهتمام كبير في السنوات الأخيرة، واعتمدت كوسيلة لتقوية العظام وتقليل الكسور.

وتضمنت الدراسة إعطاء الأطفال جرعة أسبوعية من المكملات الغذائية التي تحتوي على هذا الفيتامين. وبعد إجراء فحص بالموجات فوق الصوتية شمل 1438 من هؤلاء الأطفال، تبين أنه لا يوجد أي تأثير يتعلق بقوة العظام، أو انخفاض خطر الإصابة بالكسور.

وبحسب ما أشار إليه المتخصص في الأبحاث الطبية، الدكتور غانما دافاسامبو، الباحث في كلية الصحة العامة بجامعة هارفارد: "إن عدم وجود أي تأثير لتناول فيتامين د على قوة العظام لدى الأطفال الذين يعانون من نقص هذا الفيتامين كان غريبا"، وأوضح أن “المكملات الغذائية التي تحتوي على فيتامين د تعمل بشكل أفضل لدى الأشخاص البالغين، للوقاية من الكسور إذا تم تناوله مع الكالسيوم في الوقت ذاته".

وأضاف البروفيسور والباحث أدريان مارتينو، رئيس مركز علم المناعة بجامعة "كوين ماري" في لندن، أن "أهمية تناول كمية كافية من فيتامين د لحماية الأطفال من الكساح لا ينبغي أيضا تجاهلها"، مشددا على أهمية توصية الحكومة البريطانية بتناول 400 وحدة من الفيتامين. د يومياً وضرورة الالتزام به.