أحدث ظهور للفنان الإماراتي المعتزل محمد المازم يثير الجدل

أثار أحدث ظهور للفنان الإماراتي المعتزل محمد المازم، تفاعلا بين متابعين في مواقع التواصل الاجتماعي.

ورغم اعتياد المازم على التواصل مع متابعيه عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أن أحدث ظهور له لاقى تفاعلا واسعا.

وخرج الفنان الإماراتي لإلقاء التحية على متابعيه عبر "إنستغرام"، في عادة يتبعها غالبا في مقاطع الفيديو الشخصية التي ينشرها على حسابه، لكن سرعان ما انتشر الفيديو.