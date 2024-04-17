اغتصبت من خالها أم نهشتها الكلاب؟.. طفلة النجف تثير غضبا في العراق

أثارت واقعة مقتل طفلة في النجف في العراق غضبا واسعا بين مواطنين في مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أنباء عن تعرضها للاغتصاب من قبل خالها.

وكانت طفلة تدعى شهد، وتبلغ من العمر 7 سنوات، قد وصلت إلى المستشفى برفقة عائلتها، الذين تذرعوا أنهم أسعفوها بعد أن نهشت الكلاب جسدها، لكنها توفيت.

ووفق وسائل إعلام محلية، كشف تقرير الطب العدلي فيما بعد أنّ ادعاء عائلة الطفلة "غير صحيح"، وأنها تعرضت للاغتصاب، فيما قيل إن خالها هو من قام باغتصابها وبعدها تم تمزيق جسدها بالسكاكين في مسعى لطمس آثار الجريمة.