"شجرة ميلاد" تقتل امرأة في بلجيكا

أسفر حادث سقوط شجرة يبلغ طولها 20 مترا، في سوق لأشجار "الميلاد" في بلجيكا، عن وفاة امرأة يوم الخميس.

ووفق وكالة الأنباء البلجيكية "بيلجا"، لم تتمكن شجرة صنوبر ضخمة في مدينة أوديناردي من الصمود أثناء هبوب رياح قوية مساء الخميس، فسقطت على ثلاثة أشخاص، بينهم امرأة.

وأضافت الوكالة أن المرأة توفيت بعد وقت قصير في المستشفى متأثرة بجراحها الخطيرة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، للشجرة وهي تتأرجح بفعل الرياح قبل أن تسقط.