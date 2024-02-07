لماذا اختير "قصر الباهية" لاحتفالية "مراكش عاصمة الثقافة الإسلامية"؟

وقام بإنشاء "قصر الباهية" فعليا كبير وزراء السلطان عبد العزيز (حكم ما بين 1894-1908)، ويدعى أحمد بن موسى البخاري، المعروف بلقب "با حماد"، تمجيدا لذكرى زوجته "الباهية الرحمانية" وعرفانا بمودتها وتخليدا للحظوة التي كانت تتمتَّع بها لديه، بعدما كان في بدايته بنايات متفرقة ورثها عن والده "سّي موسى".

يقول المسؤول عن البنايات التاريخية والتراثية في مديرية الثقافة لجهة مراكش، جمال أبو الهدى، إن القصر "عبارة عن مجموعة من الدور والبنايات المتفرقة التي بنيت عبر فترات تاريخية مختلفة، ثم أعيد تهيئتها وهيكلتها لتصبح قصرا واحدا أواخر القرن 19".