هذا ما يريده منك طبيب التلقيح الصناعي قبل الخضوع للعملية

وفقًا لخبيرة الخصوبة الدكتورة إيف فاينبرغ، ذكر تقرير لـ"السي إن إن"، أنّ نحو 1 من كل 6 أشخاص في الولايات المتحدة يعاني من العقم؛ ما يؤدي إلى إجراء نحو 400 ألف دورة من الإخصاب في المختبر سنويًا.

وقد أصبح الإخصاب في المختبر شائعاً بشكل متزايد على مر السنين، حيث يتم الحمل بحوالي 2% من سكان الولايات المتحدة الحاليين من خلال هذه الطريقة منذ ولادة أول "طفل أنبوب اختبار" في عام 1978. ومع ذلك، فإن التلقيح الاصطناعي عملية شاقة ومكلفة، والنجاح فيها غير مضمون أبداً.

وأخيراً، أصدرت المحكمة العليا في ولاية ألاباما حكماً يعتبر الأجنة المجمدة أطفالاً محميين بموجب قانون الولاية الخاص بالوفاة الخاطئة للقاصرين.

وقد تسبب هذا القرار في إثارة القلق بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية والمدافعين عن الحقوق الإنجابية؛ إذ أدى إلى توقف العلاج في العديد من عيادات ألاباما؛ ما ترك المرضى في حالة من عدم اليقين. يؤثر هذا الحكم بشكل خاص على أولئك الذين استثمروا الكثير من الوقت والمال والطاقة العاطفية في رحلة التلقيح الصناعي.