"التوابل" تعزز جودة الوجبات وتحسن الصحة العامة

تشير دراسة حديثة إلى أنّ استخدام التوابل في النظام الغذائي يمكن أن يكون فعالًا في تحسين جودة الوجبات وتعزيز الصحة.

وبحسب هذه الدراسة فإن التوابل تلعب دورًا حيويًّا في إضافة النكهة والتميز إلى الطعام، ما يزيد من احتمالية تناول الأطعمة الصحية، مثل: الخضار، والبروتينات النباتية.

كما أشارت الدراسة إلى أن تناول التوابل يمكن أن يشجع على استهلاك الأطعمة المتنوعة والغنية بالعناصر الغذائية؛ ما يسهم في تحسين التغذية العامة والصحة العامة للأفراد.

ومن ناحية أخرى، أظهرت الدراسة أن الاستخدام المعتدل للتوابل يمكن أن يساعد في تقليل استهلاك الملح والسكر في الطعام؛ ما يقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة، مثل: ارتفاع ضغط الدم، والسكري، وأمراض القلب.

ومع ذلك، يجب الحذر من عدم الإفراط في استخدام التوابل التي تحتوي على كميات كبيرة من الدهون المضافة أو السكر، لأن ذلك يمكن أن يؤدي إلى زيادة السعرات الحرارية وتقليل الفوائد الصحية.

وأوصت الدراسة باختيار التوابل الصحية والطبيعية والتركيز على التوازن بين النكهة والتغذية. بعض الخيارات الصحية التي ينصح بها الخبراء تشمل الخردل والجواكامولي والخل البلسمي وغيرها، والتي تضيف نكهة غنية دون إضافة كميات كبيرة من السعرات الحرارية أو المكونات الضارة.

وأكدت الدراسة أن استخدام التوابل بشكل مناسب يمكن أن يكون جزءًا أساسيًّا من نمط حياة صحي ومتوازن.