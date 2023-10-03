الفنانتان السوريتان مها وسلمى المصري
الفنانتان السوريتان مها وسلمى المصريمتداولة

قضوا بفيضانات درنة.. مها وسلمى المصري تنعيان ابن شقيقتهما وعائلته

نعت الفنانتان السوريتان مها وسلمى المصري، ابن شقيقتهما وزوجته وأولادهما الخمسة، والذين لقوا مصرعهم في فيضانات درنة في ليبيا.

ونشرت كلّ من الفنانتين نعوة عبر حساباتهما في مواقع التواصل الاجتماعي، تؤكد وفاة عائلة ابن شقيقتهما "سوسن" بأكملها.

نعي سلمى المصري
نعي سلمى المصريحساب سلمى المصري "فيسبوك"

وقبل نحو عشرين يومًا، كانت الفنانتان ناشدتا عبر حساباتهما مساعدتهما في الوصول لأي معلومة بشأن العائلة، والتي فقِدت تزامنًا مع فيضانات درنة.

نعي مها المصري
نعي مها المصريحساب مها المصري "فيسبوك"

وكان رئيس بلدية درنة أعلن أن ضحايا الفيضانات قد يصل عددهم إلى نحو 20 ألف شخص، في أكبر كارثة تشهدها البلاد.

ليبيا
سوريا
درنة

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