"تجشّؤ الزوج" يدفع مصرية لطلب "الخلع"

رفعت زوجة مصرية دعوى لـ"الخلع" في محكمة الأسرة، بعد زواج دام 5 سنوات، بدعوى قيام زوجها بـ"التجشؤ في وجهها".

ووفق موقع "القاهرة 24"، أفادت الزوجة في دعواها أنها "طلبت من زوجها الكف عن هذا الفعل المقزز أكثر من مرة، لكنه كان يرفض دائمًا ويعتدي عليها بالضرب".

وقالت إنها فُوجئت بعد زواجها منه بقيامه بأفعال غير لائقة ومنبوذة من بينها التجشؤ باستمرار في وجهها، لافتة إلى أنها نصحته أكثر من مرة بالتوقف عن أفعاله لكنه استمر في ذلك، مؤكدة للقاضي أن زوجها يعمد لمضايقتها بمثل هذه التصرفات المقززة.