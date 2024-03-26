السعودية.. خبير بجمع الثروة يثير جدلا واسعا بتكلفة جلساته الخيالية

تلقى عبدالله القفاري، وهو أستاذ جامعي ومدرب في مجال القيادة وبناء الأصول والثروة، كما يعرّف عن نفسه، انتقادات عديدة بعدما كشف عن تقاضيه 12 ألف ريال (أكثر من ثلاثة آلاف دولار) عن جلسة الاستشارة التي يقدمها لمدة ساعة واحدة.

وظهر القفاري في مقطع فيديو تم تناقله على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، ليجيب على سؤال محدثه الذي يرى بدوره أنّ تكلفة جلسة الاستشارة مبالغ فيها، قبل أن يرد القفاري ويقول إن قيمة الجلسة تحددها الفائدة التي سيحصل عليها الشخص وليس ما يدفعه في الاستشارة.

وأشار القفاري إلى عقود لاعبي كرة القدم، مشيرًا لكون بعضهم يتقاضى مبالغ مليونية بسبب الفوائد الظاهرة والمخفية التي يجلبها، من بطولات وإعلانات وغيرها، بينما لا يجلب لاعب آخر أي فائدة لناديه، لذلك يتقاضى أجورًا قليلة.