بعد الحفل المثير للجدل.. "العلياني" يطالب نيشان بالاعتذار من المطيري
انتقد الإعلامي السعودي المعروف، علي العلياني، مقدم البرامج اللبناني، نيشان، وطالبه بالاعتذار من عبدالرحمن المطيري، بعد أن شهد حفل إعلاني حضره مشاهير وفنانون قبل أيام، خلافاً لا يزال مستمراً.
وظهر العلياني في مقطع فيديو عبر حسابه في "سناب شات"، معلقاً على تصرف نيشان عندما حاول إجبار المطيري على التصوير مع فنانات ونجمات بينهن المصرية ياسمين صبري في الحفل، بينما ظل المطيري رافضاً، قبل أن يتبادل الاثنان العتاب والانتقاد.
وقال مقدم البرامج السعودي البارز، إن تصرف نيشان كان سلبياً جداً وسيئاً جداً، وغير متوقع من نيشان صاحب الخلق الرفيع، ولا أعتقد أن نيشان يرضى أن يسحبه أحد ويقول له "تعال هون".
وأضاف العلياني "نيشان شجاع والشجاع الحقيقي يعتذر. يا نيشان تراك أخطيت على عبدالرحمين المطيري".
وبدأ الخلاف في حفل إعلاني نظمته شركة عطور سعودية معروفة، يوم الثلاثاء الماضي، دعت إليه مشاهير عرب وأجانب، بينهم كورا غوتييه، زوجة اللاعب الفرنسي كريم بنزيما، وبرونا بيانكاردي، صديقة النجم البرازيلي نيمار، وزينب العلوان، وهبة حسين، بجانب ياسمين صبري نيشان وياسر القحطاني وآخرين.
فقد رفض المطيري الذي يتمتع بشهرة كبيرة في عالم الإعلانات ومواقع التواصل الاجتماعي، الاستجابة لنداء نيشان لكي يلتقط صورة جماعية مع النجمات الحاضرات، وتمسك بموقفه رغم محاولات نيشان جره، ليثير تصرف الاثنين جدلاً وسجالاً مستمراً لحد الآن.
وظهر المطيري بعد الحفل، في مقطع فيديو قال فيه إنه لم يرفض التصوير مع النجمات الحاضرات لكونه يعتبر ذلك مخالفاً لتفسيرات دينية، بل بسبب الجو المشحون مسبقاً في الحفل، وطريقة دعوة نيشان له.
ورد نيشان في المقابل على تعليقات المطيري والجدل الذي صاحب موقفه في الفعالية، وقال إنه لا يعرف المطيري، لا بل سماه عبدالله المطيري بدلاً من عبدالرحمن، ليرد المطيري بدوره في مقطع فيديو جديد شك برواية نيشان وقال إن نيشان التقاه قبل الحفل بترحيب كبير.
وتختلف ردود الفعل بين مدوني مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة حول ما شهده الحفل الإعلاني الذي تكلف ملايين الدولارات، حيث دافع بعضهم عن المطيري وانتقد آخرون نيشان، بينما يبدي فريق ثالث استياءه من السجال العلني المتواصل بين الطرفين.