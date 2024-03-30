بعد الحفل المثير للجدل.. "العلياني" يطالب نيشان بالاعتذار من المطيري

انتقد الإعلامي السعودي المعروف، علي العلياني، مقدم البرامج اللبناني، نيشان، وطالبه بالاعتذار من عبدالرحمن المطيري، بعد أن شهد حفل إعلاني حضره مشاهير وفنانون قبل أيام، خلافاً لا يزال مستمراً.

وظهر العلياني في مقطع فيديو عبر حسابه في "سناب شات"، معلقاً على تصرف نيشان عندما حاول إجبار المطيري على التصوير مع فنانات ونجمات بينهن المصرية ياسمين صبري في الحفل، بينما ظل المطيري رافضاً، قبل أن يتبادل الاثنان العتاب والانتقاد.

وقال مقدم البرامج السعودي البارز، إن تصرف نيشان كان سلبياً جداً وسيئاً جداً، وغير متوقع من نيشان صاحب الخلق الرفيع، ولا أعتقد أن نيشان يرضى أن يسحبه أحد ويقول له "تعال هون".

وأضاف العلياني "نيشان شجاع والشجاع الحقيقي يعتذر. يا نيشان تراك أخطيت على عبدالرحمين المطيري".