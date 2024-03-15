35 مليون دولار تكلفة الهدر في رمضان.. حملات جزائرية ضد "جُموح الشراء"

رغم موجة الغلاء في أسعار المواد الاستهلاكية في الجزائر، إلا أن تبذيرها يسجل مستويات قياسية خلال الشهر الفضيل مع إهدار نحو 100 مليون خبزة في رمضان لوحده بقيمة تناهز 35 مليون دولار، ما دفع السلطات إلى إطلاق حملات مضادة لدفع المستهلك إلى التراجع عن "جموح الشراء".

"كل قطعة خبز تحمل قصة وجهدًا، لا تبذّر"، بهذه العبارات تخاطب وزارة التجارة الجزائرية، المواطنين عبر رسائل نصية قصيرة أو ومضات إشهارية في وسال الإعلام المحلية لتذكيرهم بالابتعاد عن سلوكات اقتناء مواد غذائية زائدة على حاجتهم خلال شهر رمضان، فيما أطلقت عشية الأول منه حملة وطنية للحد من التبذير على خلفية الأرقام الرسمية المفزعة التي تبيّن حجم إهدار الطعام.

وكشف وزير التجارة الجزائري، الطيب زيتوني، في تصريحات له، أن "التبذير في الشهر الفضيل يتزايد ليبلغ في رغيف الخبز على سبيل المثال، أكثر من 100 مليون خبزة (بقيمة 35 مليون دولار)"، مذكرًا أن "التبذير في مادة الخبز يكلف ما قيمته 320 مليون دولار سنويًا (حوالي 900 مليون خبزة)".

وتم إطلاق الحملة هذه المرة بمشاركة المجتمع المدني والقطاعات الوزارية الأخرى، وجميع الفاعلين لمحاربة ظاهرة التبذير التي تعود بالسلب على مختلف الأصعدة.

ويُقدّر حجم التبذير الكلي للفرد الجزائري من الطعام ما يعادل 91 كيلوغرامًا سنويًا، فيما يقارب حجم التبذير الكلي من الطعام في البلاد نحو 4 ملايين طن سنويا، وفق آخر التقارير الصادرة عن مؤشر الأغذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة.