مسلي آل معمر يسخر من قرار تغريمه ماليًا عقب انتقاده حكم مباراة النصر والاتحاد (شاهد)
علق مسلي آل معمر رئيس نادي النصر السعودي، بطريقة ساخرة على قرار لجنة الانضباط والأخلاق، بتغريمه ماليًا بعد الإساءة لحكم مباراة النصر والاتحاد.
وأصدرت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، قرارًا بتغريم رئيس نادي النصر "مسلي آل معمر" 20 ألف ريال، وذلك بسبب قيام مسلي آل معمر بالإساءة إلى حكم المباراة عبر أحد اللقاءات الإعلامية.
وكتب مسلي آل معمر عبر حسابه الرسمي تويتر: إللي يعرف وش المفردة المسيئة إللي قلتها يعلمني علشان ما أكررها أو يكررها مسؤول آخر مرة ثانية.
يذكر أن مسلى آل معمر رئيس نادي النصر السعودي، وجه انتقادات لاذعة للاتحاد السعودي لكرة القدم بسبب حكم مباراة فريقه أمام الاتحاد، الحكم الأوروجوياني أندريس كونها.
وقال مسلى آل معمر رئيس النصر عقب اللقاء: "كان من ضمن أهداف الحكم، اليوم، استفزاز لاعبي النصر، الدليل على ذلك توزيعه البطاقات عليهم وتجاهل فعل ذلك مع الاتحاد".
وأضاف: "أتمنى عدم تعمد لجنة الحكام في اختيار حكام أجانب أقل من السعوديين كي نقبل بالحكم السعودي".