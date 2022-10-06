مسلي آل معمر يسخر من قرار تغريمه ماليًا عقب انتقاده حكم مباراة النصر والاتحاد (شاهد)

يذكر أن مسلى آل معمر رئيس نادي النصر السعودي، وجه انتقادات لاذعة للاتحاد السعودي لكرة القدم بسبب حكم مباراة فريقه أمام الاتحاد، الحكم الأوروجوياني أندريس كونها.

وقال مسلى آل معمر رئيس النصر عقب اللقاء: "كان من ضمن أهداف الحكم، اليوم، استفزاز لاعبي النصر، الدليل على ذلك توزيعه البطاقات عليهم وتجاهل فعل ذلك مع الاتحاد".

وأضاف: "أتمنى عدم تعمد لجنة الحكام في اختيار حكام أجانب أقل من السعوديين كي نقبل بالحكم السعودي".