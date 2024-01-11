زعم أنه زوجها.. تفاصيل القبض على مجرم حاول اقتحام منزل شاكيرا

ألقت الشرطة الأمريكية القبض على رجل خمسيني يدعى دانيال جون فالتيه؛ حاول اقتحام منزل النجمة العالمية شاكيرا في ميامي، بحسب ما نقلته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وفي التفاصيل، وصل فالتيه إلى منزل المغنية الكولومبية عند الساعة 12:45 بعد منتصف الليل، يوم الإثنين الماضي بسيارة أجرة، وحاول الدخول زاعما أنه زوجها.

وبحسب تقرير الشرطة، تبين أن فالتيه كان قد شارك منشورات سابقة عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي أكد فيها أن شاكيرا زوجته وأنه افتتح معها مشروعا تجاريا.

وقال حراس المنزل إنه أرسل لشاكيرا هدايا وورود عبر البريد.