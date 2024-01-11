زعم أنه زوجها.. تفاصيل القبض على مجرم حاول اقتحام منزل شاكيرا
ألقت الشرطة الأمريكية القبض على رجل خمسيني يدعى دانيال جون فالتيه؛ حاول اقتحام منزل النجمة العالمية شاكيرا في ميامي، بحسب ما نقلته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
وفي التفاصيل، وصل فالتيه إلى منزل المغنية الكولومبية عند الساعة 12:45 بعد منتصف الليل، يوم الإثنين الماضي بسيارة أجرة، وحاول الدخول زاعما أنه زوجها.
وبحسب تقرير الشرطة، تبين أن فالتيه كان قد شارك منشورات سابقة عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي أكد فيها أن شاكيرا زوجته وأنه افتتح معها مشروعا تجاريا.
وقال حراس المنزل إنه أرسل لشاكيرا هدايا وورود عبر البريد.
وبعد حبسه ليوم واحد، مثل جون أمام المحكمة يوم الثلاثاء، مؤكدا أنه لن يستطيع الابتعاد عن المغنية الشهيرة، مشددا على أنها زوجته، وأنه يتحدث معها في كل وقت.
ووجهت المحكمة لفالتيه تهمة المطاردة واستئجار سيارة بقصد الاحتيال بعد عدم دفع الأجرة البالغة 70 دولارا.
وقال تقرير الشرطة إن فالتيه يتمتع بسجل إجرامي حافل يعود إلى عام 1988، حيث تم القبض عليه بتهم متعددة منها المخدرات وتنفيذ اعتداء جسيم والقيادة في حالة سكر والتسبب بمشاكل بسبب الاستهلاك المبالغ فيه للكحول.
وتم القبض على فالتيه آخر مرة عام 2019 بتهمة التعدي الجنائي، وفقًا لسجلات السجن.