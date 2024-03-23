بعد "فتاة الشروق".. مكسيكية توثق تعرضها للتحرش من سائق في مصر

بعد واقعة حبيبة الشماع في مصر، التي عرفت إعلاميا بـ"فتاة الشروق"، وأثارت جدلا واسعا إثر إلقائها بنفسها من سيارة بعد اعتقادها بتعرضها للاختطاف على يد سائق شركة التوصيل الشهيرة "أوبر" ومن ثم وفاتها، أعلنت سائحة مكسيكية عن تعرضها للتحرش على يد سائق آخر من الشركة ذاتها.

وقالت السائحة التي تدعى نادية، وهي من أصول مصرية وسودانية وتحمل الجنسية المكسيكية، في فيديو وثقته إنها تعرضت للتحرش من قبل سائق في مصر، وفكرت كذلك في القفز من السيارة، لافتة إلى أنها تعرضت للتحرش اللفظي والجسدي من السائق أثناء توصيلها.