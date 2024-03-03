أطباء كوريا الجنوبية يحتجون على خطط لزيادة عدد المقبولين في كليات الطب

نظم آلاف الأطباء في كوريا الجنوبية مسيرة حاشدة، اليوم الأحد؛ احتجاجًا على خطط الحكومة لزيادة عدد الطلاب المقبولين في كليات الطب، في تحدٍ لدعوات رسمية للأطباء المتدربين للعودة إلى العمل بعد أن تركوا وظائفهم احتجاجا على هذه الخطط.

ووفق وكالة "رويترز" للأنباء، ذكرت الجمعية الطبية الكورية، التي تمثل ممارسي المهن الصحية في القطاع الخاص والمسؤولة عن تنظيم المسيرة، أن نحو 40 ألف طبيب شاركوا في احتجاج اليوم، وطالبوا الحكومة بالتراجع عن هذه الخطوة. وقدّرت الشرطة عدد المحتجين بنحو 12 ألفا.

وتأتي المسيرة غداة انتهاء الموعد النهائي الذي حددته الحكومة لعودة الأطباء المتدربين إلى العمل.

وأعلن نحو تسعة آلاف طبيب مقيم ومتدرب في المستشفيات الكبرى، أو نحو 70 % من إجمالي عدد الأطباء في البلاد، توقفهم عن العمل، أواخر فبراير/ شباط، ما أدى إلى إلغاء بعض العمليات الجراحية، وتعطّل أقسام الطوارئ.

وقال جو سو‭‭ ‬‬هو، المسؤول في الجمعية الطبية الكورية، إنه على الحكومة إصلاح النظام الطبي القائم أولًا قبل زيادة عدد المقبولين في كليات الطب.

وتريد الحكومة زيادة عدد المقبولين نحو ألفين، ابتداءً من عام 2025، مقارنةً مع ثلاثة آلاف حاليا، ليرتفع العدد في نهاية المطاف إلى 10 آلاف بحلول عام 2035.

وقال جو: "الحكومة هي من حددت الموعد النهائي، وبغض النظر عن الموعد النهائي والضغوط، سنواصل المضي قدما".

وحث رئيس الوزراء هان داك سو الجمعية الطبية الكورية، اليوم الأحد، على وقف الاحتجاج، وطلب من الأطباء المتدربين العودة إلى العمل.