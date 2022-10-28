أنيس البدري يكسب قضيته ضد نادي الاتحاد السعودي
كشفت تقارير إعلامية أن نادي الاتحاد السعودي، تلقى صدمة جديدة بعقوبة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بسبب قضية أنيس البدري، لاعب الفريق السابق.
وقال الخبير القانوني أحمد الشيخي عبر حسابه على موقع "تويتر": "أنيس البدري يكسب رسميًا قضيته الشائكة في كاس ضد الاتحاد، حيث انتهت مهلة الاستئناف للمحكمة العليا".
وأضاف: "رسميًا.. لن يسجل نادي الاتحاد بالميركاتو الشتوي المقبل أي تعاقدات، إلا بالتسوية (وهو لا يزال ممنوعًا من التسجيل حاليًا بسبب قضية نياكاتي)".
وأوضح: "من التفاصيل: راتب اللاعب الشهري بالاتحاد كان أكثر من راتبه في تونس بحوالي 1166%، وقدم الاتحاد دليلًا رفضه الفيفا؛ لأنه بالعربية وغير مترجم".
فيما قال الإعلامي الرياضي منار شاهين، عبر حسابه على تويتر: "أنيس البدري يكسب رسميًا قضيته الشائكة في كاس ضد الاتحاد، حيث انتهت مهلة الاستئناف للمحكمة العليا ولن يسجل النادي بالشتوية إلا بالتسوية، وعلى الاتحاد دفع 16.5 مليون ريال للاعب من آجل التسجيل في الشتوية".
وكان أنيس البدري قد انضم إلى نادي الاتحاد، في يناير من العام 2020، لمدة موسم ونصف، قبل أن تقوم إدارة النادي السعودي بفسخ عقد البدري في أكتوبر من نفس العام.
وكان البدري قد فسخ عقده من جانب واحد مع الاتحاد بحجة عدم حصوله على مستحقاته المالية لمدة 60 يومًا، وقد تقدم ناديه ضده بشكوى لدى فيفا وقام هو بالرد بشكوى أخرى طالب خلالها بمستحقاته وتعويض عن فسخ العقد، ليحصل على الحكم السابق.
وعاد أنيس البدري، في يناير من العام 2021، للترجي الرياضي التونسي بعقد يمتد لموسم ونصف.
يذكر أن نادي الاتحاد لا يزال ممنوعًا من تسجيل لاعبين جدد محليًا ودوليًا، بقرار من "فيفا" بسبب قضية الفرنسي يوسف نياكاتي، لاعب الفريق السابق.
وكان الاتحاد قد أعلن، في يناير 2022، إنهاء تعاقد نياكاتي بالتراضي، بعد أن قضى نصف موسم مع الاتحاد إعارة من نادي الوحدة.
وجاء قرار إدارة نادي الاتحاد بالاستغناء عن يوسف نياكاتي من أجل تسجيل التعاقد مع المغربي عبدالرزاق حمدالله المنتقل من نادي النصر السعودي.
وانتهت منافسات الجولة الثامنة بدوري روشن السعودي، بتصدر نادي الشباب جدول ترتيب الدوري برصيد 22 نقطة، وخلفه النصر برصيد 19 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن الاتحاد صاحب المركز الثالث، يليهما الهلال بـ17 نقطة ليأتي في المركز الرابع.