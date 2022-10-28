أنيس البدري يكسب قضيته ضد نادي الاتحاد السعودي

كشفت تقارير إعلامية أن نادي الاتحاد السعودي، تلقى صدمة جديدة بعقوبة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بسبب قضية أنيس البدري، لاعب الفريق السابق.

وقال الخبير القانوني أحمد الشيخي عبر حسابه على موقع "تويتر": "أنيس البدري يكسب رسميًا قضيته الشائكة في كاس ضد الاتحاد، حيث انتهت مهلة الاستئناف للمحكمة العليا".

وأضاف: "رسميًا.. لن يسجل نادي الاتحاد بالميركاتو الشتوي المقبل أي تعاقدات، إلا بالتسوية (وهو لا يزال ممنوعًا من التسجيل حاليًا بسبب قضية نياكاتي)".

وأوضح: "من التفاصيل: راتب اللاعب الشهري بالاتحاد كان أكثر من راتبه في تونس بحوالي 1166%، وقدم الاتحاد دليلًا رفضه الفيفا؛ لأنه بالعربية وغير مترجم".

فيما قال الإعلامي الرياضي منار شاهين، عبر حسابه على تويتر: "أنيس البدري يكسب رسميًا قضيته الشائكة في كاس ضد الاتحاد، حيث انتهت مهلة الاستئناف للمحكمة العليا ولن يسجل النادي بالشتوية إلا بالتسوية، وعلى الاتحاد دفع 16.5 مليون ريال للاعب من آجل التسجيل في الشتوية".