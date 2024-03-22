البنتاغون: الحوثيون نفذوا 50 هجوما ضد سفن قبالة اليمن
قالت نائبة وزير الدفاع الأمريكي سيليست والاندر في البنتاغون، أمس الخميس، إن ميليشيا الحوثي نفذت "ما لا يقل عن 50 هجوما" على سفن قبالة سواحل اليمن منذ الخريف، وأقر مسؤول دفاعي آخر بضعف الرد الأمريكي.
ونقلت وكالة فرانس برس عن والاندر، أن ميليشيا الحوثي الموالة لإيران تنفذ هجمات على سفن يقولون إنها مرتبطة بإسرائيل منذ نوفمبر/ تشرين الثاني تضامنا مع الفلسطينيين في قطاع غزة.
وقالت المسؤولة خلال جلسة استماع بالكونغرس "في البحر الأحمر، يسعى الحوثيون إلى تعطيل هذا الطريق الحيوي للتجارة العالمية، مع تنفيذ ما لا يقل عن 50 هجوما" على سفن منذ الخريف.
وأفادت أن هجمات ميليشيا الحوثي عطلت التجارة البحرية الدولية إلى حد كبير في البحر الأحمر وقناة السويس.
وفي مواجهة ذلك، أنشأت الولايات المتحدة، الداعمة لإسرائيل، قوة حماية بحرية متعددة الجنسيات في البحر الأحمر في ديسمبر/ كانون الأول، وشنت مع بريطانيا ضربات ضد مواقع لميليشيا للحوثيين في اليمن.
وأشارت فرانس برس أن مسؤولا آخر في البنتاغون أقر بأن ميليشيا الحوثي قادرة بسرعة على استبدال المعدات التي دمرتها الضربات الغربية.
ونقلت عن قائد القيادة العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط (سنتكوم) الجنرال إريك كوريلا، قوله في الجلسة نفسها "يمكن (لحمولة) سفينتين فقط تعويض معظم معدات الحوثيين التي دمرناها حتى الآن".
وأضاف كوريلا "علينا زيادة العمل المنجز على المستوى الدولي حتى نتمكن من تفتيش السفن التي تصل إلى الحديدة" المطلة على البحر الأحمر، التي يسيطر عليها الحوثيون، مشددا أيضا على ضرورة الضغط على إيران، "حليفة المتمردين".