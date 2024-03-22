البنتاغون: الحوثيون نفذوا 50 هجوما ضد سفن قبالة اليمن

قالت نائبة وزير الدفاع الأمريكي سيليست والاندر في البنتاغون، أمس الخميس، إن ميليشيا الحوثي نفذت "ما لا يقل عن 50 هجوما" على سفن قبالة سواحل اليمن منذ الخريف، وأقر مسؤول دفاعي آخر بضعف الرد الأمريكي.

ونقلت وكالة فرانس برس عن والاندر، أن ميليشيا الحوثي الموالة لإيران تنفذ هجمات على سفن يقولون إنها مرتبطة بإسرائيل منذ نوفمبر/ تشرين الثاني تضامنا مع الفلسطينيين في قطاع غزة.

وقالت المسؤولة خلال جلسة استماع بالكونغرس "في البحر الأحمر، يسعى الحوثيون إلى تعطيل هذا الطريق الحيوي للتجارة العالمية، مع تنفيذ ما لا يقل عن 50 هجوما" على سفن منذ الخريف.

وأفادت أن هجمات ميليشيا الحوثي عطلت التجارة البحرية الدولية إلى حد كبير في البحر الأحمر وقناة السويس.