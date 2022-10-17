ما هي جائزة سقراط التي حصدها ساديو ماني؟
توج السنغالي ساديو ماني بأول جائزة باسم النجم البرازيلي الراحل سقراط، التي تمنح إلى لاعب يساهم في الأعمال المجتمعية والخيرية في العالم، والتي تنظمها مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية التي تمنح جائزة أفضل لاعب في العالم.
وتحتل الجائزة الجديدة مركز الصدارة خاصة وأنها تحمل اسم الأسطورة البرازيلي الراحل سقراط الذي كان أكثر من مجرد لاعب ، لقد كان أيضًا ناشطًا وناضل من أجل الديمقراطية في موطنه البرازيل في الأوقات المضطربة في البلاد الواقعة في قارة أمريكا الجنوبية.
وتوفي سقراط في عام 2011 عن عمر يناهز 57 عامًا، ولكن أسطورته لا تزال حية وهذه الجائزة الجديدة أفضل تكريم مناسب لإرثه، حيث منح راي الشقيق الأصغر لسقراط الجائزة لماني.
واعتاد ماني البالغ من العمر 30 عامًا على التألق في الملاعب، لكن جهوده المستمرة خارج الملعب هي التي تُحدث الفرق الأكبر.
وقام مهاجم بايرن ميونخ ببناء مستشفى عام ومجمع للمدارس والأسر في قريته بامبالي بالسنغال في السنوات الأخيرة، كما تبرع للجنة الوطنية السنغالية للمساعدة في مكافحة جائحة كوفيد -19.
واستثمر المهاجم السنغالي 730 ألف يورو في البنية التحتية لقريته بامبالي، وقد قال عقب تسلمه الجائزة من راي: ""لا أحب الحديث عن ذلك، لكني أفعل ما بوسعي من أجل شعبي. أحاول فقط تحسين الأمور في بلدي".
وجاء في بيان صادر عن مجلة "فرانس فوتبول"، التي أضافت هذه الجائزة الإنسانية إلى حفل الكرة الذهبية 2022، أن جائزة سقراط تحدد أفضل مبادرة اجتماعية من قبل الأبطال الملتزمين.
كما تم ترشيح ماني لجائزة الكرة الذهبية، حيث سجل 23 هدفًا في موسمه الأخير كلاعب في ليفربول، بينما ساعد السنغال في الفوز بأول لقب لها في كأس الأمم الأفريقية والتأهل لكأس العالم 2022 في قطر، ومنذ ذلك الحين سجل تسعة أهداف وصنع واحدا في 16 مباراة رسمية مع النادي البافاري.
وهذه المرة الأولى التي تُمنح فيها جائزة الكرة الذهبية بناءً على الموسم الأخير من كرة القدم، مقارنةً بالسنة التقويمية الماضية في الأعوام الماضية.