ما هي جائزة سقراط التي حصدها ساديو ماني؟

واعتاد ماني البالغ من العمر 30 عامًا على التألق في الملاعب، لكن جهوده المستمرة خارج الملعب هي التي تُحدث الفرق الأكبر.

وقام مهاجم بايرن ميونخ ببناء مستشفى عام ومجمع للمدارس والأسر في قريته بامبالي بالسنغال في السنوات الأخيرة، كما تبرع للجنة الوطنية السنغالية للمساعدة في مكافحة جائحة كوفيد -19.

واستثمر المهاجم السنغالي 730 ألف يورو في البنية التحتية لقريته بامبالي، وقد قال عقب تسلمه الجائزة من راي: ""لا أحب الحديث عن ذلك، لكني أفعل ما بوسعي من أجل شعبي. أحاول فقط تحسين الأمور في بلدي".

وجاء في بيان صادر عن مجلة "فرانس فوتبول"، التي أضافت هذه الجائزة الإنسانية إلى حفل الكرة الذهبية 2022، أن جائزة سقراط تحدد أفضل مبادرة اجتماعية من قبل الأبطال الملتزمين.

كما تم ترشيح ماني لجائزة الكرة الذهبية، حيث سجل 23 هدفًا في موسمه الأخير كلاعب في ليفربول، بينما ساعد السنغال في الفوز بأول لقب لها في كأس الأمم الأفريقية والتأهل لكأس العالم 2022 في قطر، ومنذ ذلك الحين سجل تسعة أهداف وصنع واحدا في 16 مباراة رسمية مع النادي البافاري.

وهذه المرة الأولى التي تُمنح فيها جائزة الكرة الذهبية بناءً على الموسم الأخير من كرة القدم، مقارنةً بالسنة التقويمية الماضية في الأعوام الماضية.