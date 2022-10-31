أوسبينا: قبل انضمامي للنصر تلقيت عرضا من ريال مدريد.. ومستوى المنافسة في الدوري السعودي مرتفع
أجرى الكولومبي ديفيد أوسبينا، حارس مرمى نادي النصر السعودي، حوارا مطولا مع موقع "SEMANA" الإسباني، تحدث خلاله عن خطوة انتقاله للدوري السعودي، وعن عرض ريال مدريد له، وعن أسباب قبوله لعرض "العالمي".
وقال ديفيد أوسبينا "لقد تلقيت العديد من العروض، وكان أبرزها عرض إنتر وأتالانتا وريال مدريد، فكنت قريبا جدا من الوصول إلى الريال، ولكن حدثت بعض الأمور على إثرها لم تتم الصفقة، وفي النهاية اتخذت أفضل قرار بالانتقال إلى نادي النصر".
وأضاف "وجدت مع النصر اللعب والتنافس مثل فريقي السابق نابولي، ولم أجد فرقا كبيرا بين الناديين، فأنا ألعب في المستوى الذي أريده، وما زلت أجهز نفسي".
وتحدث الحارس الكولومبى عن مدرب النصر رودي غارسيا، قائلا "نحن محظوظون لوجود مدرب أوروبي مثل غارسيا، ووجود مدرب الحراس الإيطالي، لذلك نواصل هذا الإعداد الذي كنا نجريه في نابولي، لذلك فالأمور مع النصر تسير على ما يرام".
وعن الانتقادات الكثيرة التي تعرض لها بسبب خطوة انتقاله للنصر، شدد "من حق كل شخص التعبير عن رأيه، وأنا هادئ للغاية، وأستمر في إعداد نفسي بأفضل طريقة، كما كنت أفعل".
وتابع "أنا لم أذهب إلى النصر لممارسة رياضة أخرى، كما إن الأداء التنافسي في الدوري السعودي مرتفع، ويجب أن تكون مستعدا جيدا، حتى تكون على المستوى الذي يلعبون فيه، وأجهّز نفسي للحظة التي يتم فيها استدعائي لتمثيل منتخب بلدي ولا أصغي للشائعات".
وشدد أوسبينا "قرار انضمامي للنصر هو الأفضل بالنسبة لي، واليوم أستفيد من الفرصة التي أتيحت لي في هذا الفريق الرائع، فأنا اليوم ألعب في تحد جديد، وأحاول الاستفادة منه قدر المستطاع حتى أستطيع الاستمرار في المستوى الذي طالما رغبت في أن أكون به، ووجودي في النصر يشعرني بأنني بحالة جيدة حقا".
وبسؤاله عن إمكانية العودة إلى ناديه السابق أتلتيكو ناسيونال، قال "إنه فريق أحبائي، وهو الذي عرفني العالم من خلاله، وسيظل في قلبي، ويجب أن نكون مسؤولين للغاية عن اللحظة التي نحن فيها، لأن الفكرة هي أن أعود إليهم وأنا بشكل جيد".
وأوضح "هناك الكثير من الأشياء التي تظهر في الصحافة وهي غير صحيحة، وفي مجال كرة القدم عندما تبدأ فترة الانتقالات تكثر الإشاعات في أمور التعاقدات، والرواتب، وعندما تصل إلى نقطة ما في حياتك المهنية من المهم أن تفكر في عائلتك، وفيما يريدون".
وكان النصر السعودي تعاقد مع ديفيد أوسبينا في يوليو الماضي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية في صفقة انتقال حر بعقد لمدة عامين قادما من نابولي الإيطالي، الذي شارك معه الموسم الماضي، وشارك مع النصر هذا الموسم في 7 مباريات، استقبلت شباكه 3 أهداف، وحافظ على نظافة شباكه خلال 4 مباريات.
ويعد حارس نابولي السابق ومنتخب كولومبيا من أفضل 10 حراس مرمى في العالم، فقد تصدر أوسبينا قائمة أكثر الحراس الكولومبيين قيمة سوقية وفقا لموقع "ترانسفير ماركت"، إذ بلغت قيمته 5 ملايين يورو.