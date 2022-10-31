أوسبينا: قبل انضمامي للنصر تلقيت عرضا من ريال مدريد.. ومستوى المنافسة في الدوري السعودي مرتفع

أجرى الكولومبي ديفيد أوسبينا، حارس مرمى نادي النصر السعودي، حوارا مطولا مع موقع "SEMANA" الإسباني، تحدث خلاله عن خطوة انتقاله للدوري السعودي، وعن عرض ريال مدريد له، وعن أسباب قبوله لعرض "العالمي".

وقال ديفيد أوسبينا "لقد تلقيت العديد من العروض، وكان أبرزها عرض إنتر وأتالانتا وريال مدريد، فكنت قريبا جدا من الوصول إلى الريال، ولكن حدثت بعض الأمور على إثرها لم تتم الصفقة، وفي النهاية اتخذت أفضل قرار بالانتقال إلى نادي ‎النصر".

وأضاف "وجدت مع النصر اللعب والتنافس مثل فريقي السابق نابولي، ولم أجد فرقا كبيرا بين الناديين، فأنا ألعب في المستوى الذي أريده، وما زلت أجهز نفسي".

وتحدث الحارس الكولومبى عن مدرب النصر رودي غارسيا، قائلا "نحن محظوظون لوجود مدرب أوروبي مثل غارسيا، ووجود مدرب الحراس الإيطالي، لذلك نواصل هذا الإعداد الذي كنا نجريه في نابولي، لذلك فالأمور مع النصر تسير على ما يرام".

وعن الانتقادات الكثيرة التي تعرض لها بسبب خطوة انتقاله للنصر، شدد "من حق كل شخص التعبير عن رأيه، وأنا هادئ للغاية، وأستمر في إعداد نفسي بأفضل طريقة، كما كنت أفعل".

وتابع "أنا لم أذهب إلى ‎النصر لممارسة رياضة أخرى، كما إن الأداء التنافسي في الدوري السعودي مرتفع، ويجب أن تكون مستعدا جيدا، حتى تكون على المستوى الذي يلعبون فيه، وأجهّز نفسي للحظة التي يتم فيها استدعائي لتمثيل منتخب بلدي ولا أصغي للشائعات".