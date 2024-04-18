بعد انشغالها السياسي.. فاطمة خير تعود للتمثيل في مسلسل "بنات اليوم"
شهد حضور اسم الفنانة المغربية، فاطمة خير، في عمل درامي مغربي جديد تفاعلاً مهمًا، بعد غياب طويل عن الساحة الفنية وانشغالها بعالم السياسة في مهمتها كنائبة في البرلمان عن حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي يقود الحكومة الحالية.
وعادت الفنانة فاطمة خير، إلى عالم التمثيل من خلال مشاركتها في مسلسل جديد عنوانه "بنات اليوم"، يرتقب أن يعرض قريبًا على شاشة القناة الثانية الحكومية.
وتعرض القناة الثانية الحكومية "برومو" مسلسل "بنات اليوم" الدرامي الاجتماعي، إذ يحكي قصة عائلة تواجه العديد من المشاكل في حياتها، منها الفقر، والبطالة، ورغبة أفرادها في النجاح والشهرة، كما سلط الضوء على مجموعة من القضايا التي تهم الشباب.
وبدا التفاعل إيجابيًا ومفرحًا لبعض متابعي ومحبي الفنانة، فاطمة خير، مع عودتها إلى الشاشة الصغيرة المغربية، إذ تتقاسم بطولة مسلسل "بنات اليوم"، الذي أخرجه محمد نصرات، برفقة نجوم مغاربة آخرين في عالم الدراما المغربية.
وبدأ المنتجون تصوير مشاهد المسلسل قبل رمضان، وهو ما كشفه نجوم هذا العمل الدرامي الذين شاركوا تدوينات وصورًا لكواليس التصوير، فيما بدأ صنّاع المسلسل في الترويج له على منصات التواصل الاجتماعي تزامنًا مع برمجته للعرض على القناة الثانية.
وأدى اهتمام الفنانة فاطمة خير بالسياسة، إلى غيابها لبعض الوقت عن الساحة الفنية والشاشة المغربية، خاصة خلال شهر رمضان المنصرم، الذي شهد تنافسًا بين النجوم والفنانين المغاربية على الظهور في إنتاجات درامية مغربية عُرضت في أوقات الذروة.
وكان آخر ظهور لفاطمة خير على مستوى التلفزيون، باستثناء البث المباشر لجلسات البرلمان، مشاركتها في الجزء الثاني من مسلسل "أولاد العام" الذي عُرض على قناة mbc 5 ومنصة شاهد، علاوة على مشاركتها في الشريط التلفزيوني "الروض الأزرق"، للمخرج حسن بنجلون، وشاركها البطولة زوجها الفنان سعد التسولي.