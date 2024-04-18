بعد انشغالها السياسي.. فاطمة خير تعود للتمثيل في مسلسل "بنات اليوم"

شهد حضور اسم الفنانة المغربية، فاطمة خير، في عمل درامي مغربي جديد تفاعلاً مهمًا، بعد غياب طويل عن الساحة الفنية وانشغالها بعالم السياسة في مهمتها كنائبة في البرلمان عن حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي يقود الحكومة الحالية.

وعادت الفنانة فاطمة خير، إلى عالم التمثيل من خلال مشاركتها في مسلسل جديد عنوانه "بنات اليوم"، يرتقب أن يعرض قريبًا على شاشة القناة الثانية الحكومية.

وتعرض القناة الثانية الحكومية "برومو" مسلسل "بنات اليوم" الدرامي الاجتماعي، إذ يحكي قصة عائلة تواجه العديد من المشاكل في حياتها، منها الفقر، والبطالة، ورغبة أفرادها في النجاح والشهرة، كما سلط الضوء على مجموعة من القضايا التي تهم الشباب.

وبدا التفاعل إيجابيًا ومفرحًا لبعض متابعي ومحبي الفنانة، فاطمة خير، مع عودتها إلى الشاشة الصغيرة المغربية، إذ تتقاسم بطولة مسلسل "بنات اليوم"، الذي أخرجه محمد نصرات، برفقة نجوم مغاربة آخرين في عالم الدراما المغربية.