مصر.. قرار عاجل بحق معلم الفيزياء قاتل "طالب الدقهلية"

أحالت النيابة العامة المصرية معلم الفيزياء، المتهم بقتل تلميذه طالب الثانوية العامة، إلى محكمة الجنايات، لتقديمه إلى محاكمة عاجلة في 20 مارس/آذار المقبل.

وجاء قرار النيابة العامة بعد انتهاء التحقيقات وسماع أقوال الشهود، واعتراف المتهم بقيامه بقتل تلميذه بهدف الحصول على فدية مالية لمروره بضائقة مالية،؛ الأمر الذي دفع النيابة إلى إحالة القضية إلى الجنايات، لمعاقبة المتهم.

وبحسب القانون المصري، فإن الحكم المتوقع للمتهم هو الإعدام شنقا لاتهامه بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.

ووجهت النيابة العامة، أمس الخميس، اتهاما لزوجة القاتل بالتستر على جريمة زوجها، لعدم إبلاغها عنه فور علمها بما قام به، إلا أنها أنكرت هذا الاتهام، مشددة على أنها لم تكن تعلم بما قام به، لأنه أخبرها بأن الدماء المتواجدة على ملابسه نتيجة مساعدته لمصابين بحادث مروري.

وأكدت إيمان خلال استجوابها من قبل النيابة العامة، أنها لم تكن تعلم بما قام به زوجها، لافتة إلى أنها اكتشفت وجود دماء على ملابسه يوم الحادث، وعندما سألته عنها أخبرها أنّ حادثًا وقع على الطريق، وتلطخت ملابسه بالدماء أثناء نقل المصابين.

وهزَّت جريمة مروعة الشارع المصري خلال الأيام الماضية؛ بسبب قيام طالب جامعي، ويعمل معلمًا للفيزياء بقتل تلميذه، بعد طلبه مبلغًا ماليًّا كبيرًا من أسرته كـ"فدية" لمروره بضائقة مادية.