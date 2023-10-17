الساعة الرياضية الذكية Amazfit Cheetah.. المواصفات والميزات
توفر الساعة الرياضية الذكية من العلامة التجارية الصينية Amazfit Cheetah مجموعة واسعة من الميزات مثل مدرب الجري المعتمد على الذكاء الاصطناعي، وغيرها من المواصفات الهامة.
التصميم
تتميز ساعة Amazfit Cheetah بمظهرها الأنيق وتوفير الراحة. تم تصميمها بإطار مركزي من البوليمر المقوّى بالألياف، ما يضمن أن تكون خفيفة الوزن ومريحة.
ويحيط القرص، إطار رمادي سميك (غير قابل للتدوير) وأشرطة صفراء ليمونية عند المفاصل، والتي تعد أيضًا جزءًا من الإطار. ما يمنح الساعة مظهرا رياضيا بامتياز.
الساعة مناسبة تمامًا للارتداء لفترات طويلة، بما في ذلك جلسات النشاط المكثفة. تحتوي أيضًا على زر رئيس (تاج) تشغيلي سهل الاستخدام بالإضافة إلى زر خلفي. تم دمجه مع زر يمكن الضغط عليه لتحديد الخيارات.
تعمل عناصر التحكم في هذه الأزرار على تحسين تجربة المستخدم وتلبية احتياجات المستخدمين النشطين على وجه التحديد.
ويوجد ميكروفون بين الزر الرئيس وزر الأوامر الصوتية. لكن الساعة لا تحتوي على مكبر صوت؛ ما يجعلها غير قادرة على دعم المكالمات والموسيقى.
وتم تصميم الساعة كذلك لتكون مقاومة للماء 5ATM وتعمل بشكل جيد أثناء جلسات السباحة.
العرض
الميزة البارزة في Amazfit Cheetah هي شاشة AMOLED مقاس 1.39 بوصة، والتي تتميز بدقة مذهلة تبلغ 454 × 454 بكسل. لا توفر هذه الشاشة عالية الدقة صورًا نابضة بالحياة وحادة فحسب، بل تسهل أيضًا التخصيص الكامل لوجه الساعة.
يتمتع العدائون بالمرونة في الاختيار من بين مجموعة من الأقراص والتكوينات؛ ما يمكّنهم من تخصيص مظهر الساعة ليتناسب مع أسلوبهم.
لا تجذب الشاشة المضادة للوهج العديد من بصمات الأصابع، كما إنّ حمايتها قوية بما يكفي لتجنب الخدوش الناجمة عن الصدمات والسقوط الطفيفة. ومع ذلك، فإن القرص يحتوي على زجاج معالج لذا يوصى باستخدامه مع واقي شاشة خارجي. الشاشة ساطعة بما يكفي لتكون مرئية بسهولة في أي ظروف إضاءة حتى في الهواء الطلق، وتحت ضوء الشمس الساطع.
تدعم Amazfit Cheetah أيضًا إعدادات مختلفة للشاشة التي تعمل دائمًا (AoD) والتي تستهلك البطارية وفقًا لذلك. يمكن للمستخدمين أيضًا تخصيص نمط AoD حسب اختيارهم.
ومع مجموعة مختارة من أكثر من 100 وجه ساعة متاحة من خلال التطبيق، يتيح الجهاز القابل للارتداء للمستخدمين تخصيص أجهزتهم حسب تفضيلاتهم مثل تخصيص البيانات المعروضة على الشاشة.
الأداء
لرفع مستوى تجارب الجري، تتميز Amazfit Cheetah بمجموعة من الميزات الرائعة. إحدى الميزات البارزة هي دعمها لتقنية MaxTrack. وهي تدعم تقنية الـGPS بدقة مع تقليل تداخل العوائق مثل الأشجار والمباني.
وتضمن هذه الميزة تتبعًا دقيقًا للموقع، حتى في البيئات الصعبة. بالإضافة إلى ذلك، تدعم الساعة ستة أنظمة للأقمار الصناعية، ما يتيح توفير خرائط غير متصلة بالإنترنت للتنقل بدقة عالية.
ويمكن لـ Amazfit Cheetah أيضًا تحميل خرائط ملونة لمسارات الجري عبر تطبيق Zepp وحفظها مباشرة على الساعة. يمكن لهذه الميزة المريحة أن تلغي الحاجة إلى الاتصال بالإنترنت أو بيانات الهاتف المحمول أثناء الجري، وهي مفيدة بشكل خاص لعشاق الهواء الطلق الذين يستكشفون المناطق الريفية أو المليئة بالطبيعة ذات اللافتات المحدودة.
بالنسبة للعدائين، تحتوي الساعة الذكية أيضًا على مدرب جري يعمل بالذكاء الاصطناعي، يُسمى Zepp Coach. تقوم هذه الميزة بإنشاء خطط تدريب مخصصة وتعديلها بناءً على أداء المستخدم، ما يوفر إرشادات مخصصة.
يمكن دمج الساعة مع تطبيقات اللياقة البدنية الشهيرة مثل Google Fit وApple Health. كما تسمح Amazfit Cheetah للمستخدمين باختيار ما يصل إلى ستة مقاييس مفضلة لعرضها في واجهات الأوضاع الرياضية الخاصة بهم، والتي يمكن أن تساعد في تخصيص بيانات التمرين.
تبدو الساعة الذكية أيضًا جيدة في التتبع الصحي الشامل. لقد قدمت رؤى قيمة لتعزيز الرفاهية. إذ تمتلك ميزة تحليل ضربات القلب، ويمكن أن يساعد هذا التحليل المستخدمين على تتبع معدلات ضربات القلب المرتفعة بشكل غير طبيعي.
تقوم الساعة بتتبع معدل ضربات القلب من خلال مراقبة مستويات الأكسجين في الدم (SpO₂)، ومستويات التوتر وإرسال تنبيهات مهمة أخرى مثل عندما نجلس لفترة طويلة. بالإضافة إلى ذلك، أنشأت أداة لمراقبة جدول النوم لتتبع أنماط النوم بشكل شامل وتقييم جودة النوم.
لمراقبة الأنشطة البدنية، توفر ساعة Amazfit Cheetah الذكية مجموعة واسعة من أكثر من 150 وضعًا رياضيًّا للاختيار من بينها. ويمكن للساعة أيضًا التعرف تلقائيًّا على ثمانية أنشطة محددة تشمل الجري في الهواء الطلق وتمارين المشي. وكذلك، يمكن تتبع تمارين القوة المكونة من 25 تمرينًا تلقائيًّا. يمكن للساعة أيضًا جمع بيانات النشاط حول التكرارات والمجموعات وفترات الراحة.
تعمل ميزة الإشعارات الذكية على الساعة أيضًا بشكل جيد، حيث يمكنها أن تظهر تنبيهات المكالمات والرسائل وإشعارات التطبيقات. ستساعد هذه الميزة العدائين على البقاء على اتصال أثناء جلساتهم التدريبية.
يمكن أيضًا استخدام Amazfit Cheetah للتحكم في تشغيل الموسيقى بالهاتف المتصل. وإدارة مستوى الصوت أو تبديل المسارات أو إيقاف الموسيقى مؤقتًا دون استخدام الهاتف.
ليس هذا فحسب، بل توفر الساعة الذكية أيضًا تقريرًا صباحيًّا يقدم لك معلومات مختلفة عن الطقس والصحة والمزيد. يمكن أيضًا تخصيص هذه المعلومات بواسطة المستخدمين لتناسب احتياجاتهم.
البطارية والاتصال
عمر البطارية في Amazfit Cheetah رائع أيضًا. مع الاستخدام المنتظم، يمكن تشغيلها بسهولة لأكثر من 10 أيام بشحنة واحدة. ولكن إذا كان الاستخدام مفرطًا، فإن الساعة لن تعمل أكثر من 4 أيام. بالنسبة للمستخدمين العاديين، لن تحتاج الساعة الذكية إلى شحن منتظم. ولكن من المهم أيضًا ملاحظة أن الجهاز القابل للارتداء يستغرق ما يقرب من ساعتين ليتم شحنه بالكامل ولا يدعم الشحن اللاسلكي.
إلى ذلك، للساعة القدرة على الاتصال بكل من هواتف iPhone و Android الذكية بسلاسة. وتشتمل أيضًا على وظيفة Amazon Alexa المدمجة. سيسمح إعداد المساعد الصوتي للمستخدمين بتمكين التشغيل دون استخدام اليدين لمختلف الوظائف.