الساعة الرياضية الذكية Amazfit Cheetah.. المواصفات والميزات

تتميز ساعة Amazfit Cheetah بمظهرها الأنيق وتوفير الراحة. تم تصميمها بإطار مركزي من البوليمر المقوّى بالألياف، ما يضمن أن تكون خفيفة الوزن ومريحة.

ويحيط القرص، إطار رمادي سميك (غير قابل للتدوير) وأشرطة صفراء ليمونية عند المفاصل، والتي تعد أيضًا جزءًا من الإطار. ما يمنح الساعة مظهرا رياضيا بامتياز.

الساعة مناسبة تمامًا للارتداء لفترات طويلة، بما في ذلك جلسات النشاط المكثفة. تحتوي أيضًا على زر رئيس (تاج) تشغيلي سهل الاستخدام بالإضافة إلى زر خلفي. تم دمجه مع زر يمكن الضغط عليه لتحديد الخيارات.

تعمل عناصر التحكم في هذه الأزرار على تحسين تجربة المستخدم وتلبية احتياجات المستخدمين النشطين على وجه التحديد.

ويوجد ميكروفون بين الزر الرئيس وزر الأوامر الصوتية. لكن الساعة لا تحتوي على مكبر صوت؛ ما يجعلها غير قادرة على دعم المكالمات والموسيقى.

وتم تصميم الساعة كذلك لتكون مقاومة للماء 5ATM وتعمل بشكل جيد أثناء جلسات السباحة.