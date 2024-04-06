الكشف عن حالات حمل بعد تناول عقار لإنقاص الوزن

كشفت مجموعة على فيسبوك تحمل اسم "لقد حملت وأنا أتعاطى أوزمبيك"، عن حالات حمل مفاجئة، حدثت بسبب تناول عقار أوزمبيك أو أدوية مثل سيماغلوتيد، وهي الأدوية المعروفة باسم GLP-1.

ووفق صحيفة "واشنطن بوست"، فإن خبراء يرجحون أن أدوية "GLP-1" تؤثر على وسائل منع الحمل التي تؤخذ عن طريق الفم؛ مما يحد من تحديد النسل.

ومن غير المؤكد بالفعل إن كانت أدوية "GLP-1" تجعل النساء أكثر عرضة للحمل، لكن أطباء يقولون إن هناك تفسيرات لحمل النساء باستخدام هذه الأدوية.

وترى أخصائية الغدد الصماء الإنجابية لورا شاهين، أن فقدان الوزن، بسبب عقار أوزمبيك الذي صار يتم استخدامه لإنقاص الوزن وهو ذاته العقار الذي تمت إجازته لمرضى السكري، يمكن أن يكون له تأثير على الإباضة والخصوبة.

وترى ستيفاني فين، طبيبة الباطنة في لوس أنجلوس، أن فقدان 5 إلى 10% فقط من وزن الجسم يمكن أن يساعد على الحمل.

ويقول الطبيب ويليام ديتز، من معهد ميلكن للصحة العامة في جامعة جورج واشنطن، إن تناول أدوية "GLP-1" قد يؤثر على امتصاص أدوية منع الحمل الفموية.

كما يوصي خبراء بالتوقف عن استخدام "GLP-1" بعد وقوع الحمل؛ نظرا لأن تأثيره على نمو الجنين غير معروف.