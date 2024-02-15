فرنسية تمنح طفلها اسم رجل جزائري ساعدها في ولادته

منحت امرأة فرنسية اسم مولودها الجديد لرجل جزائري، ساعدها في عملية الولادة، وذلك في بادرة امتنان منها.

وكانت المرأة على رصيف قرب العاصمة باريس حين فاجأتها آلام المخاض، في الوقت الذي صادف فيه مرور الرجل الجزائري بسيارته بمحاذاتها.

ووفق صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، فوجئت المرأة، البالغة 34 عاما، بآلام المخاض قبل أن يصادفها رجل إطفاء جزائري سابق، ليساعدها على الولادة، رغم إقامته غير الشرعية في فرنسا.

وأكد الرجل للصحيفة أنه خلال عمله مع فرقة الإطفاء في الجزائر، تعرض بالفعل لمواقف من هذا النوع.

وعندما قرر زيارة الأم في المستشفى، اكتشف أنها أعطت ابنها الصغير اسمه "رابح".

وقدم عمدة حي "أولناي-سو-بوا" في باريس، شكره للرجل الجزائري بعد تقديمه المساعدة للمرأة، واصفا إياه بـ"المتطوع الشجاع".

ويأمل الرجل الآن في الحصول على أوراق الإقامة حتى يتمكن من العمل في مهنته الفعلية مرة أخرى.