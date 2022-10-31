راشفورد يستمتع بـ"طاقة مختلفة" في مانشستر يونايتد

قال ماركوس راشفورد، مهاجم مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، إن هناك طاقة مختلفة في النادي الآن وإنه يشعر بدوافع كبيرة بعد الأداء السيئ الموسم الماضي الذي أثار الشكوك حول مستقبله في أولد ترافورد.

وسجل راشفورد هدفه المئة مع النادي في الفوز 1-صفر على وست هام يونايتد، أمس الأحد، ليصبح أول لاعب في يونايتد يسجل هذا الرقم منذ وين روني في عام 2009.

وهز الشباك من ضربة رأس ليحرز هدفه الرابع في 12 مباراة بالدوري حتى الآن ويعادل إجمالي أهدافه بالمسابقة الموسم الماضي بالكامل.

وسجل اللاعب البالغ من العمر 25 عاما خمسة أهداف فقط في 32 مباراة الموسم الماضي.

وقال راشفورد لشبكة "سكاي سبورتس": "إنها طاقة مختلفة تماما حول النادي وملعب التدريب. هذا يضعني في أجواء أفضل وأشعر بدافع حقيقي الآن".

"كنت أعاني في بعض الأحيان مع المزيد من الأمور الذهنية، لم يكن ذلك في الحقيقة أدائي بل أشياء أخرى خارج الملعب. هذا هو أكبر فرق عن الموسم الماضي".

وشدد: "ديفيد دي خيا كان ممتازا أمس. لا أعرف كيف أنقذ رأسية زوما".