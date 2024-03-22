سمية الخشاب تهاجم رامز جلال بعد تعرضها لكسور في برنامجه (فيديو)

وردًّا على الحديث بأنها ذهبت بإرادتها وهي على علم بالمقلب، قالت الفنانة المصرية: "وأيا كان يتقال إنتي كنتي عارفة المقلب ومضيتي على ورقة إنك موافقة، هو في حد بيمضي على إنه يتكسر ويعرض حياته وصحته للخطر ويبقى عنده مشكلة بعد كده ميبقاش عارف يعالجها، الصحة إيه يساويها تتقدر بإيه ولا ملايين الدنيا".

وكانت سمية الخشاب قد انفعلت بقوة على رامز ووجهت إليه العديد من الشتائم ردًّا على استفزازاته المتوالية، وأيضا بسبب شكواها من ضيق النفق وإصابتها بالاختناق من جراء الرائحة الكريهة التي تتصاعد من المكان، حيث اضطر مخرج الحلقة إلى كتم الصوت مرات عدة حتى لا تصل الشتائم الحادة لأسماع المشاهدين.