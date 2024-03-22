سمية الخشاب تهاجم رامز جلال بعد تعرضها لكسور في برنامجه (فيديو)
هاجمت الفنانة المصرية سمية الخشاب مواطنها الفنان رامز جلال بسبب برنامج المقالب "رامز جاب من الآخر"، مشيرة إلى أنها تعرضت للخطر، وأصيبت في ذراعها وقدمها خلال المقلب.
ووقعت سمية الخشاب ضحية مقلب رامز جلال مع الفنانة أيتن عامر خلال حلقة الأمس من برنامج "رامز جاب من الآخر".
وقالت الخشاب خلال لقاء مع برنامج "et بالعربي": "أنا مدمرة دراعي مش قادرة أحركه من مكانه والمفروض أبقى عامله جبيرة في رجلي وأبقى رابطة دراعي، ودا بتقارير طبية من 3 دكاترة منهم واحد إنجليزي".
وأضافت: "الموضوع مينفعش برامج المقالب دي متاحة ومبررة، لكن ليه ناس كتير تتعرض للأذى مفيش أي مبرر أن لمجرد أنه يطلع ويشتهر ويعمل مشاهدات على حساب صحة الناس، الصحة كنز ومفيش أغلى منها".
وردًّا على الحديث بأنها ذهبت بإرادتها وهي على علم بالمقلب، قالت الفنانة المصرية: "وأيا كان يتقال إنتي كنتي عارفة المقلب ومضيتي على ورقة إنك موافقة، هو في حد بيمضي على إنه يتكسر ويعرض حياته وصحته للخطر ويبقى عنده مشكلة بعد كده ميبقاش عارف يعالجها، الصحة إيه يساويها تتقدر بإيه ولا ملايين الدنيا".
وكانت سمية الخشاب قد انفعلت بقوة على رامز ووجهت إليه العديد من الشتائم ردًّا على استفزازاته المتوالية، وأيضا بسبب شكواها من ضيق النفق وإصابتها بالاختناق من جراء الرائحة الكريهة التي تتصاعد من المكان، حيث اضطر مخرج الحلقة إلى كتم الصوت مرات عدة حتى لا تصل الشتائم الحادة لأسماع المشاهدين.