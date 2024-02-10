قائد الجيش الباكستاني يأمل أن تسفر الانتخابات عن استقرار سياسي

هنأ قائد الجيش الباكستاني، اليوم السبت، البلاد على نجاح إجراء الانتخابات العامة قائلا، إن البلاد بحاجة إلى "أيدٍ مستقرة" للانتقال من سياسة "الفوضى والاستقطاب"، وفقا لوكالة "رويترز".

وأجرت باكستان انتخابات عامة يوم الخميس لم تظهر نتائجها بعد، في الوقت الذي تكافح فيه للتعافي من أزمة اقتصادية، وتحارب عنف المتشددين في بيئة سياسية شديدة الاستقطاب.

وقال قائد الجيش عاصم منير في بيان نشره قطاع الإعلام بالجيش، إن رئيس أركان الجيش الباكستاني "يتمنى أن تسفر هذه الانتخابات عن استقرار سياسي واقتصادي في البلاد، وأن تكون نذير السلام والازدهار لباكستان الحبيبة".

وأعلن نواز شريف وعمران خان، رئيسا الوزراء السابقان، أمس الجمعة الفوز بالانتخابات العامة.