طبيب عراقي يهاجم مراجعًا ويفقأ عينه بقلم

أقدم طبيب عراقي شاب، يعمل في أحد المراكز الصحية في محافظة واسط، على فقء عين مراجع، بعد مشادة بينهما.

ووفق "شبكة 964" المحلية، اصطحب المجني عليه شقيقته، التي تمر بحالة صحية حرجة، إلى الطبيب، قبل أن يدخل في مشاجرة معه.

وفي التفاصيل، قال المراجع المجني عليه إنه "نقل شقيقته إلى المستشفى في حالة صحية حرجة، وطلب من الطبيب معاينتها، نظرًا لأنه كان مستعجلاً"، لافتًا إلى أنه فوجئ آنذاك بالطبيب ينهض من مكانه ويلكمه في وجهه، بينما كان يحمل في يده قلمًا، ما أصاب عينه وفقأها.