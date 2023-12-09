أساتذة جامعة وطلاب.. تفاصيل جديدة عن حريق سوران في أربيل

كشفت دائرة صحة سوران شمال أربيل في العراق أن ضحايا الحريق، الذي أودى بحياة 14 شخصا "اختناقا"، كانوا جميعهم من الطلبة والأساتذة.

ومن بين الضحايا بروفيسور لقي حتفه مع شقيقتيه، ودكتورة جامعية وطالب بكالوريوس وزوجته.

وأضافت دائرة الصحة أن عدد المصابين جراء الحريق وصل إلى 18 شخصا، من بينهم 6 من عناصر الإطفاء، و7 مصابين يرقدون في العناية المركزة.