أساتذة جامعة وطلاب.. تفاصيل جديدة عن حريق سوران في أربيل
كشفت دائرة صحة سوران شمال أربيل في العراق أن ضحايا الحريق، الذي أودى بحياة 14 شخصا "اختناقا"، كانوا جميعهم من الطلبة والأساتذة.
ومن بين الضحايا بروفيسور لقي حتفه مع شقيقتيه، ودكتورة جامعية وطالب بكالوريوس وزوجته.
وأضافت دائرة الصحة أن عدد المصابين جراء الحريق وصل إلى 18 شخصا، من بينهم 6 من عناصر الإطفاء، و7 مصابين يرقدون في العناية المركزة.
وأوضحت أنّ الحريق نشب في القسم الداخلي التابع للجامعة في سوران.
بدورها، ذكرت مديرية الدفاع المدني أن "الحريق اندلع في الطابقين الثالث والرابع"، مؤكدة أنه "تمت السيطرة عليه".
ووفق ما نقلته قناة "روداوو" المحلية، فإنّ "التقارير الأولية" تشير إلى أن الحريق اندلع جراء "تماس كهربائي".