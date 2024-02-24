خطأ نادر لأينشتاين يمهد للكشف عن أعظم أسرار الكون (فيديو)

وتصف نظرية النسبية العامة لأينشتاين كيف تتصرف الأجسام الضخمة، مثل النجوم والمجرات والثقوب السوداء، على نطاق واسع من الجاذبية والفضاء والزمن، أي "الزمكان" اختصارا، فيما تصف ميكانيكا الكم كيف تتصرف الجسيمات الصغيرة مثل الإلكترونات والبروتونات والنيوترونات والفوتونات، على المقياس الضئيل للجسيمات دون الذرية.

علما أن أحد أعظم المهام في العلوم إيجاد طريقة للدمج بين هذين المجالين من الفيزياء؛ لأنه يمكن بالنسبة لثلاث من 4 قوى أساسية تتحكم بالطبيعة: النووية القوية والنووية الضعيفة والكهرومغناطيسية، تفسير الطريقة التي تعمل بها على المقياس دون الذري أو الكمي، فيما كان الثابت "استحالة" القيام بذلك بالنسبة للقوة الرابعة، وهي الجاذبية، لذلك يمكن عبر فهم "الجاذبية الكمية" معرفة ما يحدث داخل الثقوب السوداء، أو ما يؤدي إلى خلق الطاقة المظلمة.

وقام الباحثون بإنشاء جسيم مغناطيسي يزن 0.43 mg أو 43 جزءا من الألف من الغرام، صنعوه من عنصر "Neodymium" الكيميائي، وهو "فلذي" نادر، رمزه ND وعدده الذري 60 بالجدول الدوري، وجعلوه يحلق داخل مجال مغناطيسي عند حرارة بلغت 273 مئوية تحت درجة التجمد، أي جزء من 100 من الدرجة فوق أبرد درجة، أي الصفر المطلق، وأدى هذا إلى تقليل تأثير جميع القوى الأخرى إلى الحد الأدنى للتركيز فقط على تأثير الجاذبية، ثم وضعوا وزنًا يبلغ 2.4 كغم على مسافة متر واحد تقريبا، وكان الهدف هو استخدام قوة الجاذبية الصغيرة الناتجة عن وزن 2.4 كغم لجذب الجسيم البالغ وزنه 0.43 ملغم. وللقيام بذلك، قاموا بضبط الجسيم الصغير على التذبذب وتنسيق الوزن البالغ 2.4 كغم ليتأرجح بالتردد نفسه.