اكتشاف 4200 مادة شديدة الخطورة في البلاستيك

أحصى تقرير لمجموعة من الباحثين من الجامعة النرويجية للعلوم والتكنولوجيا في تروندهايم، بيانات أكثر من 16 ألف مادة كيميائية بلاستيكية. ومن بين هذا العدد الإجمالي من المواد، حذر الباحثون من أن ما لا يقل عن 4200 مادة متراكمة بيولوجيًّا وسامة.

وبحسب التقرير، الذي نشره موقع "إنفوباي"، هناك قلق عالمي بشأن التأثير السلبي للمواد البلاستيكية على صحة الإنسان والبيئة، إذ إن المواد التي تصنع منها يمكن أن تستغرق ما يصل إلى 500 عام لتتحلل، اعتمادًا على تركيبتها.

وأشار التقرير رغم أنّ ما يقرب من 1000 مادة كيميائية تخضع للتنظيم من خلال مبادرات عالمية، مثل اتفاقية "ستوكهولم" بشأن الملوثات العضوية الثابتة، فإنّ أكثر من 3600 مادة لا تخضع للتنظيم.

بالإضافة إلى ذلك، أخذ الباحثون في الاعتبار العدد الهائل من المواد الكيميائية المثيرة للقلق ونقص البيانات المتعلقة بالعديد منها، ليتم تقسيمها إلى 15 مجموعة عمل ذات أولوية.

ولهذا السبب، صنف الباحثون هذه المواد الكيميائية ضمن "القائمة الحمراء" التي يجب تنظيمها. كما اتخذوا نهجًا أكثر احترازًا، لأن المواد البلاستيكية موجودة في كل مكان؛ ما جعل تقييم التعرض لها بمثابة مشكلة لوجستية.

ولفت التقرير إلى أنه من غير الواضح ما إذا كانت معاهدة البلاستيك ستكتمل بحلول الموعد النهائي في كانون ديسمبر/ كانون الأول 2024، حيث تعرقلت المفاوضات بسبب مقاومة عدد قليل من الدول البتروكيماوية للتنظيم الصارم لإنتاج البلاستيك.