ترتيب هدافي الدوري الإسباني
عزز البولندي روبرت ليفاندوفسكي من صدارته لجدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد قيادته فريقه (برشلونة) للفوز على فالنسيا، بهدف قاتل، يوم السبت، في الدوري الإسباني.
ورفع ليفاندوفسكي رصيده في صدارة جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني إلى الهدف رقم 13، ويأتي خلفه بورخا، لاعب ريال بيتيس، وخوسيلو، نجم إسبانيول، ولكل منهما 7 أهداف، ثم فيديريكو فالفيردي، نجم ريال مدريد، وإياغو إسباس، لاعب سيلتا فيغو، وفيدات موريكي، لاعب مايوركا، برصيد 6 أهداف لكل منهم.
كما أصبح ليفاندوفسكي اللاعب الذي سجل أكبر عدد من الأهداف في أول 12 مباراة في الليغا منذ كريستيانو رونالدو في عام 2015 (20 هدفا).
وخطف برشلونة فوزاً ثميناً من مضيفه فالنسيا 1-0 السبت في المرحلة الثانية عشرة من مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم.
وجاء هذا الفوز بعد أيام من تأكد خروج برشلونة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا للموسم الثاني توالياً، حيث احتل المركز الثالث ضمن المجموعة الثالثة خلف بايرن ميونخ الألماني وإنتر ميلان الإيطالي.
ووقع البولندي روبرت ليفاندوفسكي على هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.
وانتهى الشوط الأول سلبياً، إذ فشل برشلونة باستغلال سيطرته المطلقة على الكرة والتي بلغت قرابة 68% كما سدد سبع مرات واحدة منها بين العارضة والقائمين.
ونجح ليفاندوفسكي في فك العقدة مع الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع ليهدي برشلونة فوزاً سيضع الضغوط على ريال مدريد.
وستقلل هذه النتيجة من الانتقادات التي لاحقت تشافي مدرب برشلونة خاصة أنّ الفريق الكاتالوني رفع رصيده إلى 31 نقطة وهو رصيد ريال مدريد ذاته الذي لعب مباراة أقل.
من جهة أخرى تجمّد رصيد فالنسيا عند 15 نقطة في المركز العاشر مؤقتاً.