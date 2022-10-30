عزز البولندي روبرت ليفاندوفسكي من صدارته لجدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد قيادته فريقه (برشلونة) للفوز على فالنسيا، بهدف قاتل، يوم السبت، في الدوري الإسباني.

ورفع ليفاندوفسكي رصيده في صدارة جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني إلى الهدف رقم 13، ويأتي خلفه بورخا، لاعب ريال بيتيس، وخوسيلو، نجم إسبانيول، ولكل منهما 7 أهداف، ثم فيديريكو فالفيردي، نجم ريال مدريد، وإياغو إسباس، لاعب سيلتا فيغو، وفيدات موريكي، لاعب مايوركا، برصيد 6 أهداف لكل منهم.

كما أصبح ليفاندوفسكي اللاعب الذي سجل أكبر عدد من الأهداف في أول 12 مباراة في الليغا منذ كريستيانو رونالدو في عام 2015 (20 هدفا).