"العربجي".. من مسلسل إلى رواية

فاجأ السيناريست السوري عثمان جحا متابعي صفحته على "فيسبوك" بدعوتهم لتوقيع رواية له حملت عنوان "العربجي.. أبواب الموت والحياة"، وذلك يوم السبت القادم في مقهى الروضة الدمشقي، وأرفق دعوته بصورة لغلاف الرواية، تبدو فيها حارة من حارات دمشق القديمة وكأنها الشارع المستقيم الذي ينتهي بالمئذنة البيضاء.

الرواية ستصدر عن دار نينوى للدراسات والنشر في دمشق في مئة وسبعين صفحة، وعن تفاصيلها قال جحا، في تصريح خاص لـ"إرم نيوز": رواية العربجي تتضمن نفس أجواء المسلسل بشكل عام، من ناحية الشخصيات والأحداث والفترة الزمنية، لكنها مختلفة عنه في نقطة جوهرية، وهي أن ما لم أستطع قوله في المسلسل قلته بين دفتي الرواية، خاصةً ما يتعلَّق بكوامن الشخصيات ودوافعها، من هنا يمكن اعتبار الرواية أشمل من المسلسل ومختلفة عنه.

وأضاف كاتب مسلسل "هارون الرشيد": دائماً أعتبر الأدب أرقى أنواع الفنون، وكتابة الرواية صعبة جداً، وهي تحتاج لأدوات مختلفة تماماً عن كتابة الدراما التلفزيونية، وفي الحقيقة كنت أعمل على رواية قبل أن أبدأ كتابة مسلسل العربجي، لكنني توقفت عنها، وبدأت الكتابة في مسارين متوازيين: الجزء الأول من العربجي وهذه الرواية، وذلك قبل أن يتقرر وجود جزء ثانٍ من العمل التلفزيوني.