صحف رياضية: "لقد اخترعوا ضربة الجزاء".. "كابوس بوغبا".. و"هروب نابولي"
شكل تعادل ريال مدريد أمام جيرونا في الدوري الإسباني، ونتائج لقاءات أمس في الدوريات الأوروبية، وفوز منتخب إسبانيا تحت 17 عاما للفتيات بكأس العالم، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة، صباح اليوم الاثنين.
كما اهتمت الصحف بفوز الهولندي ماكس فيرستابن، بطل العالم، بجائزة المكسيك للفورمولا وان، وبداية تشافي هيرنانديز المهمة برفقة برشلونة في الدوري الإسباني، ووضعية أولمبيك مارسيليا بعد النتائج السلبية الأخيرة.
ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:
الصحف الإسبانية
ماركا
ركزت الصحيفة على فوز منتخب إسبانيا للناشئات بكأس العالم على حساب كولومبيا، وكتبت "هؤلاء الفتيات يأكلن العالم".
الصحيفة اهتمت بتعادل ريال مدريد أمام جيرونا 1-1 في الدوري الإسباني والجدل بشأن ضربة الجزاء، وكتبت "لقد اخترعوا ضربة الجزاء".
كما اهتمت بفوز فيرستابن بجائزة المكسيك للفورمولا وان، وكتبت "جائزة المكسيك: فوز فيرستابن وسانز في المركز الخامس وانسحاب ألونسو".
سبورت
ركزت الصحيفة على فرض جيرونا التعادل على ريال مدريد 1-1 في الدوري الإسباني، وكتبت "شكرا جيرونا".
الصحيفة اهتمت بالبولندي روبيرت ليفاندوفسكي، مهاجم برشلونة، وكتبت "ليفاندوفسكي قاتل شامل".
كما اهتمت بفوز منتخب إسبانيا تحت 17 عاما للفتيات بكأس العالم في النهائي على كولومبيا 1-0، وكتبت "إسبانيا بطلة العالم".
الصحيفة تحدثت عن بداية برشلونة في الدوري الإسباني تحت قيادة تشافي هيرنانديز، وكتبت "تشافي يوقع على أفضل بداية في الدوري بالخمسة مواسم الأخيرة".
موندو ديبورتيفو
ركزت الصحيفة على تعادل جيرونا وريال مدريد 1-1 في الدوري الإسباني، وكتبت "جيرونازو"، و"فريق ميشيل يتعادل في البيرنابيو ويترك برشلونة على بعد نقطة من المتصدر".
الصحيفة اهتمت بفوز منتخب إسبانيا للناشئات بكأس العالم، وكتبت "بطلات".
كما اهتمت باعتماد برشلونة على المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، وكتبت "الاعتماد على ليفاندوفسكي".
آس
ركزت الصحيفة على فوز منتخب إسبانيا للناشئات بكأس العالم على حساب كولومبيا في النهائي 1-0، وكتبت "حلم".
الصحيفة اهتمت بتعادل ريال مدريد وجيرونا 1-1 في الدوري الإسباني، وكتبت "يد الفتنة".
كما اهتمت بفوز الهولندي ماكس فيرستابن بجائزة المكسيك للفورمولا وان، وكتبت "فيرستابن وحش".
الصحف الفرنسية
ليكيب
ركزت الصحيفة على فوز أولمبيك ليون على ليل 1-0 في الدوري الفرنسي، وكتبت "الجنية الطيبة".
الصحيفة اهتمت بفوز رين على مونبيلييه 3-0، وكتبت "غضب شديد من رين".
كما اهتمت الصحيفة بوضعية أولمبيك مارسيليا بعد النتائج السلبية الأخيرة، وكتبت "أولمبيك مارسيليا تحت ضغط كبير".
الصحف الإيطالية
لاغازيتا ديللو سبورت
ركزت الصحيفة على هزيمة ميلان أمام تورينو 2-1 في الدوري الإيطالي واستفادة نابولي في الصدارة بتوسيع فارق النقاط، وكتبت "الجحيم تورينو"، و"-6 نقاط عن نابولي"، و" هروب نابولي".
الصحيفة اهتمت بمصير الفرنسي بول بوغبا وتأخر عودته للملاعب بعد الإصابة وكتبت "كابوس بوغبا"، و"توقف جديد ونهائيات كأس العالم تبتعد".