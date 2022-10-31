صحف رياضية: "لقد اخترعوا ضربة الجزاء".. "كابوس بوغبا".. و"هروب نابولي"

شكل تعادل ريال مدريد أمام جيرونا في الدوري الإسباني، ونتائج لقاءات أمس في الدوريات الأوروبية، وفوز منتخب إسبانيا تحت 17 عاما للفتيات بكأس العالم، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة، صباح اليوم الاثنين.

كما اهتمت الصحف بفوز الهولندي ماكس فيرستابن، بطل العالم، بجائزة المكسيك للفورمولا وان، وبداية تشافي هيرنانديز المهمة برفقة برشلونة في الدوري الإسباني، ووضعية أولمبيك مارسيليا بعد النتائج السلبية الأخيرة.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على فوز منتخب إسبانيا للناشئات بكأس العالم على حساب كولومبيا، وكتبت "هؤلاء الفتيات يأكلن العالم".

الصحيفة اهتمت بتعادل ريال مدريد أمام جيرونا 1-1 في الدوري الإسباني والجدل بشأن ضربة الجزاء، وكتبت "لقد اخترعوا ضربة الجزاء".

كما اهتمت بفوز فيرستابن بجائزة المكسيك للفورمولا وان، وكتبت "جائزة المكسيك: فوز فيرستابن وسانز في المركز الخامس وانسحاب ألونسو".