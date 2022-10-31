دي بروين يلمح إلى إمكانية اعتزاله الدولي مع منتخب بلجيكا عقب كأس العالم 2022
تحدث كيفين دي بروين، لاعب مانشستر سيتي والمنتخب البلجيكي، عن إمكانية اعتزاله على المستوى الدولي عقب كأس العالم قطر 2022.
وشارك دي بروين، صاحب الـ31 عامًا، مع بلجيكا في مونديال 2014 وخرج من ربع النهائي أمام الأرجنتين، قبل أن يودع البطولة في 2018 في مواجهة فرنسا حامل اللقب من نصف النهائي.
وتتواجد بلجيكا في المجموعة السادسة، رفقة المغرب وكندا وكرواتيا، وتفتتح مبارياتها يوم 23 نوفمبر المقبل أمام كندا على ملعب استاد أحمد بن علي.
وقال دي بروين في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء البريطانية: "من الواضح أنني الآن في الـ31 من عمري، ولا أعرف ما الذي سيحدث في غضون 4 سنوات".
وأضاف: "هذه هي المشاركة الثالثة لي في المونديال، وأفهم ما هو قادم، ولا يمكنني التحدث نيابة عن شخص آخر، سيكون هناك للمرة الأولى في كأس العالم. نحن لا نتحدث عن ذلك لكننا ندرك جيدًا كم هو رائع شعور المشاركة في المونديال".
واختتم: "لا أعرف هل سأشارك في مونديال 2026 أم لا، لكنني أركز الآن على الخروج بأفضل طريقة ممكنة، ومحاولة مراعاة عمري الذي يتقدم والاستفادة بكل يوم في التدريبات".
وشدد دي بروين أنه يتطلع إلى أن يراه أطفاله يتنافس على أعلى مستوى.
وأردف: "أسرتي ستذهب لحضور منافسات دور المجموعات.. هذه المرة الأولى التي سيتمكن فيها أطفالي من حضور كأس العالم".
وأضاف نجم مانشستر سيتي "هذا هو سبب قدومهم.. سيكون حدثا مميزا، لا أود أن يفوتهم".
وأكمل: "هم في أعمار ستة وأربعة أعوام وعامين.. الطفلان الكبيران منهم يتابعان كرة القدم إلى حد ما.. لكن الطفلة لا تفعل هذا بعد، لكن يمكنها الذهاب والاستمتاع بالشمس واللعب في حوض السباحة".
وأتم: "أشعر بالحماس.. ستكون هذه المشاركة الثالثة لي في المونديال، والمشاركة دائما ما تشكل أمرا مميزا.. هذه الفعاليات هائلة لأنها تحظى بمتابعة الجميع".