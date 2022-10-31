دي بروين يلمح إلى إمكانية اعتزاله الدولي مع منتخب بلجيكا عقب كأس العالم 2022

تحدث كيفين دي بروين، لاعب مانشستر سيتي والمنتخب البلجيكي، عن إمكانية اعتزاله على المستوى الدولي عقب كأس العالم قطر 2022.

وشارك دي بروين، صاحب الـ31 عامًا، مع بلجيكا في مونديال 2014 وخرج من ربع النهائي أمام الأرجنتين، قبل أن يودع البطولة في 2018 في مواجهة فرنسا حامل اللقب من نصف النهائي.

وتتواجد بلجيكا في المجموعة السادسة، رفقة المغرب وكندا وكرواتيا، وتفتتح مبارياتها يوم 23 نوفمبر المقبل أمام كندا على ملعب استاد أحمد بن علي.

وقال دي بروين في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء البريطانية: "من الواضح أنني الآن في الـ31 من عمري، ولا أعرف ما الذي سيحدث في غضون 4 سنوات".

وأضاف: "هذه هي المشاركة الثالثة لي في المونديال، وأفهم ما هو قادم، ولا يمكنني التحدث نيابة عن شخص آخر، سيكون هناك للمرة الأولى في كأس العالم. نحن لا نتحدث عن ذلك لكننا ندرك جيدًا كم هو رائع شعور المشاركة في المونديال".

واختتم: "لا أعرف هل سأشارك في مونديال 2026 أم لا، لكنني أركز الآن على الخروج بأفضل طريقة ممكنة، ومحاولة مراعاة عمري الذي يتقدم والاستفادة بكل يوم في التدريبات".