شركة تنقل مكاتبها إلى منطقة نائية لإجبار موظفيها على الاستقالة

اتهم موظفون سابقون في وكالة إعلانات صينية الإدارة بنقل مكاتبها من المدينة إلى منطقة جبلية نائية؛ لإجبارهم على الاستقالة، وتجنب دفع تعويضات لهم.

وأكدت صحف محلية صينية أن شركة إعلانات مقرها وسط مدينة شيان بمقاطعة شانشي الصينية قررت نقل مكاتبها إلى منطقة جبلية ريفية ذات خيارات نقل محدودة؛ الأمر الذي أجبر عددا كبيرا من موظفيها على الاستقالة بسبب ظروف العمل الجديدة.

وقال أحد الموظفين إن الشركة أخطرت الموظفين بأنه سيتعين عليهم التواجد في موقع الشركة الجديد في جبال تشينلينغ، الأمر الذي يتطلب منهم السفر يوميا برحلة مدتها ساعتان بالاتجاه الواحد فقط، مع خيارات مواصلات محدودة للغاية لأولئك الموظفين الذين لا يمتلكون سيارات.

وأكد الموظف أن جميع زملائه الذين لا يمتلكون سيارات كانوا سيضطرون للسفر عبر حافلة تنطلق كل 3 ساعات، ثم السير 3 كيلومترات عبر مسارات جبلية، للوصول إلى المكتب.

وأضاف أن ركوب سيارة الأجرة من أقرب منطقة سكة حديد يكلف الموظف 8 دولارات، مشيرا إلى أن الشركة رفضت تغطية التكاليف.

وأشار موظف آخر إلى أن الموقع الجديد لم يكن بعيدا فحسب، بل يفتقر أيضا إلى المرافق الأساسية، الأمر الذي أجبر الموظفات على المشي مسافات طويلة لاستخدام المراحيض العامة، في منطقة غير آمنة ومليئة بالكلاب الضالة.

ورغم الشكاوى المتعددة، قدم 14 موظفًا من أصل 20 استقالاتهم من الشركة، التي عادت لمقرها الأصلي بعد أربعة أيام، وبدأت البحث عن موظفين جدد.

ومع ذلك، يتهم الموظفون السابقون الشركة الآن بتضليلهم، مدعين أنها قالت لهم إن الموقع الجبلي البعيد سيكون بمثابة المقر الرئيسي للشركة لفترة طويلة، ربما أكثر من عام.

وعبّر الموظفون عن استيائهم من الشركة عبر وسائل التواصل الاجتماعي الصينية، متهمين إدارتها بالكذب والتلاعب.

من جانبه، أنكر ممثل الشركة مزاعم الموظفين، قائلا: "كان إيجار منطقة الأعمال المركزية مرتفعًا، لذلك قررنا الانتقال مؤقتًا إلى الجبل لمدة أسبوع".