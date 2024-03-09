مصر.. حبس المتهم بقتل زوجته أمام أبنائهما في شارع عام

قضت الجهات الأمنية في محافظة البحيرة في مصر، بحبس قاتل زوجته أمام أبنائهما والعامة في شارع عام، 4 أيام على ذمة التحقيق قابلة للتجديد، وفق وسائل إعلام محلية.

وأقدم المتهم على طعن زوجته حتى الموت في شارع عام أمام أبنائهما لرفضها الرجوع إلى منزل الزوجية، إثر خلافات بينهما.

وأنهى عامل حياة زوجته بتسديد طعنات نافذة لها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، أمام أبنائهما وأهالي المنطقة في شارع عام، بعد رفضها العودة إلى منزل الزوجية.

وتلقت الجهات الأمنية بلاغًا يفيد بوجود جثة سيدة مقتولة في مكان عام، وبعد معاينة الموقع، تبين أن المجني عليها، تبلغ من العمر 40 عامًا، ومصابة بعدة طعنات وجراح، وتم نقل الجثة إلى المستشفى.

وتبين أن الزوج عاد من ليبيا، وانتظر زوجته أمام مسكنها، وأثناء خروجها لتوصيل أبنائهما إلى المدرسة، قام بالتوسل إليها للرجوع إلى منزل الزوجية، لكنها رفضت فباغتها بعدة طعنات حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.