مصر.. اعتراف صادم للمتهم بقتل "طالب الدقهلية" يفاجئ الجميع خلال المحاكمة

في مفاجأة صادمة في قضية مقتل الطالب المصري إيهاب أشرف على يد أستاذه في محافظة الدقهلية، أدلى المتهم باعترافه في المحكمة.

وقد صدم المتهم الجميع بإعلانه في المحكمة قائلاً: "أنا لازم أتحاسب على قتل إيهاب حساب شديد، وأنا مش مدرس فيزياء أنا لسه بدرس وساقط في المادة". ولم يتواجد محامٍ مع المتهم في جلسة المحاكمة، مما دفع المحكمة لتأجيل القضية واستدعاء محامٍ يتولى الترافع عنه في الجلسة المقبلة.

وكانت التحقيقات قد كشفت أنّ المتهم قام بخطف الطالب إيهاب أشرف في محاولة لابتزاز أسرته، ولكنه في النهاية أقدم على قتله وتقطيع جسده إلى نصفين على الأقل.

وعبر والد الطالب المتوفى، أشرف عبد العزيز، عن ثقته في القضاء المصري وعدالته، مؤكدًا أن حق ابنه لن يضيع. وأشار إلى أن زوجته لا تزال في حالة نفسية منهارة وصعبة، حيث انهارت وأغشي عليها أثناء أدائهما للعمرة وأثناء الدعاء لنجلها داخل الحرم المكي.