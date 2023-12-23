الإصابة بمتحور كورونا تصل إلى 50% في أمريكا

قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، إن تقديراتها تشير إلى أن الإصابات بالمتحور الفرعي الجديد لكوفيد-19 (جيه.إن.1)، تشكل نسبة تتراوح بين 39 ـ 50 بالمئة‭‭ ‬‬من إجمالي الحالات في الولايات المتحدة حتى 23 ديسمبر/ كانون الأول.

وهذه زيادة من 15 بالمئة إلى 29 بالمئة في عدد الحالات بالولايات المتحدة بناء على توقعات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها حتى الثامن من ديسمبر /كانون الأول.

وقالت المراكز أمس الجمعة، إن نسبة حالات الإصابة بالمتحور لا تزال تتزايد، وأصبح الآن المتحور الأكثر انتشارا في البلاد.

وتابعت أن هذه الزيادة المستمرة تشير إلى أن المتحور قد يكون أكثر قدرة على الانتقال من شخص لآخر، أو أكثر فاعلية في تجاوز الجهاز المناعي مقارنة بالمتحورات الأخرى المنتشرة.

وأضافت أن اللقاحات والاختبارات والعلاجات الحالية لا تزال تعمل بشكل جيد ضد هذا المتحور.