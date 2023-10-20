الرسام البلجيكي رينيه ماغريت
الرسام البلجيكي رينيه ماغريتOpera Gallery

بيع لوحة لماغريت لقاء 11 مليون يورو

بيعت في مزاد أقيم الخميس في باريس لوحة للرسّام البلجيكي الشهير رينيه ماغريت تعود إلى عام 1955، لقاء 11,117 مليون يورو، على ما أعلنت دار "سوذبيز".

وتحمل اللوحة عنوان "لا فالس إيزيتاسيون"، وعرضت للمرة الأولى في سوق الأعمال الفنية.

لكن الثمن الذي دُفع لقاء لوحة سيّد السريالية البلجيكي جاء دون قيمة تخمينها التي بلغت 15 مليون يورو.

لوحة لا فالس إيزيتاسيون
لوحة لا فالس إيزيتاسيونمتداولة

وتمثّل اللوحة التي تنتمي إلى حقبة يفضّلها هواة الجمع من أعمال ماغريت، اثنتين من تفاحات الرسام الشهيرة ترتديان قناع ذئب وتندمجان في ظلال الليل، في تباين بديع مع السماء الزرقاء التي تنتشر فيها السحب.

وتشكّل "لا فالس إيزيتاسيون" جزءاً من مجموعة مكونة من ثماني لوحات زيتية، وهي الثانية فحسب من هذه السلسلة التي تُطرح في مزاد.

مزاد

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إرم نيوز
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