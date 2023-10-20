بيع لوحة لماغريت لقاء 11 مليون يورو

بيعت في مزاد أقيم الخميس في باريس لوحة للرسّام البلجيكي الشهير رينيه ماغريت تعود إلى عام 1955، لقاء 11,117 مليون يورو، على ما أعلنت دار "سوذبيز".

وتحمل اللوحة عنوان "لا فالس إيزيتاسيون"، وعرضت للمرة الأولى في سوق الأعمال الفنية.

لكن الثمن الذي دُفع لقاء لوحة سيّد السريالية البلجيكي جاء دون قيمة تخمينها التي بلغت 15 مليون يورو.