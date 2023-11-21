باميلا الكيك: فجر السعيد وأصالة تشبهانني

اعتبرت الفنانة اللبنانية باميلا الكيك أن هناك 3 فنانات يشبه بعضهن بعضًا وهن: فجر السعيد وأصالة وباميلا الكيك.

وأكدت في حوار مع "القاهرة 24" أن وجه الشبه بينها وبين أصالة وفجر السعيد يعود إلى القدرة على البوح بالحقيقة والصراحة، معلقة: "فهذه مدرسة لأسول (أصالة) الصراحة والحقيقة بطريقة متنافية تمامًا مع الوقاحة والتجريح والنية السيئة، وذلك لوجود مسئولية كبيرة تجاه الجمهور".

وأضافت عن رأيها في الإعلامية الكويتية فجر السعيد بعد إشادتها بها وقولها "إن على الممثلات الاعتزال بعد رؤيتهنّ أداء باميلا الكيك"، أنها "تحترمها وتقدرها".

وقالت الفنانة اللبنانية، أنّ تصريح أحلام عنها بأنها "عظيمة" بعد أدائها شخصية "عليا" في "كريستال"، يمثل بالنسبة إليها "كلامًا عظيمًا".