العثور على بقايا ديناصور من نوع جديد بأمريكا اللاتينية

عُثر في منطقة باتاغونيا التشيلية، حيث سُجّلت في السنوات الأخيرة اكتشافات مهمة في مجال المتحجرات، على بقايا ديناصور من نوع "غونكوكن نانوي" العاشب، الذي لم يسبق رصد أي دليل على وجوده في النصف الجنوبي للكرة الأرضية، على ما أفاد باحثون، الجمعة، وفق ما ذكرت وكالة "فرانس برس".

وعاشت الديناصورات من هذا النوع قبل 72 مليون سنة في أقصى جنوب تشيلي، ويصل طول الواحد منها إلى أربعة أمتار ويبلغ وزنه طناً واحداً، وله ما يوصف بمنقار بط.