"هدية روحانية" لموظف سعودي تقاعد بعد 36 عامًا

حصل موظف سعودي على هدية ذات طابع روحاني بعد أن أمضى نحو 36 عامًا في العمل الحكومي بقطاع التعليم الكبير في المملكة، ليقيم مجانًا بالقرب من الحرم المكي الشريف.

وتقاعد مدير مكتب التعليم بمحافظة ميسان القريبة من الطائف، فرج بن جار الله الثقفي، الشهر الماضي، ليفاجأ بتكريم رسمي له أعدّته إدارة التعليم التي كان يتبع لها، وكشفت عنه الآن.