"هدية روحانية" لموظف سعودي تقاعد بعد 36 عامًا
حصل موظف سعودي على هدية ذات طابع روحاني بعد أن أمضى نحو 36 عامًا في العمل الحكومي بقطاع التعليم الكبير في المملكة، ليقيم مجانًا بالقرب من الحرم المكي الشريف.
وتقاعد مدير مكتب التعليم بمحافظة ميسان القريبة من الطائف، فرج بن جار الله الثقفي، الشهر الماضي، ليفاجأ بتكريم رسمي له أعدّته إدارة التعليم التي كان يتبع لها، وكشفت عنه الآن.
وتضمن التكريم إقامة مجانية بجوار الحرم المكي الشريف، بالإضافة لدرع باسم إدارة التعليم، وبشت (عباءة رجالية للمناسبات) بحسب صحيفة "سبق" المحلية.
وتشكل الإقامة في غرفة أو جناح فندقي قريب من الحرم المكي، ميزة يفضلها كل الزوار والمعتمرين والحجاج، حيث يتاح لهم التردد على المسجد الحرام مشيًا على الأقدام، ولبضع مرات في اليوم.